Almanya, ABD Hükümet Kapanmasından Etkilenen Çalışanlara Maddi Destek Sağlayacak

Almanya Maliye Bakanlığı, ülkedeki ABD askeri üslerinde çalışan ve ABD'de federal hükümetin kapanmasından dolayı maaşları etkilenen yaklaşık 12 bin sivil çalışana ödeme yapmayı planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçmişte Almanya'da ABD askeri üslerinde sivil çalışanların hükümet kapanmasından muaf tutulduğu ve maaşlarını aldıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD'de son hükümet kapanmasının, Almanya'da ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından istihdam edilen yaklaşık 12 bin sivil çalışanın ekim ayı maaşlarını da etkileyip etkilemeyeceğinin henüz belli olmadığı belirtilerek, Alman hükümetinin ekim ayı maaşlarının zamanında ödenmesini sağlamak için çalışma yaptığı aktarıldı.

Almanya'daki federal hükümet ve Renanya-Palatina Eyaleti'nin söz konusu çalışanların maaşlarının ödenmesini garanti altına almak ve herhangi bir sorun yaşanmasını önlemek için yakın koordinasyon içinde çalıştığı ifade edilen açıklamada, "Bu aynı zamanda Almanya'da görevli ABD Silahlı Kuvvetleri ve sivil çalışanlarıyla dayanışmanın bir göstergesidir." denildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin, ABD tarafının hükümet açıldıktan sonra ödemeyi yapmasının ardından maaş ödemelerinin kendisine geri ödenmesini de beklediği belirtildi.

ABD yönetiminin Alman yasalarına uymaya isteksiz göründüğü iddiası

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ise söz konusu personele geçmişteki ABD hükümeti kapanmaları sırasında ödeme yapılmaya devam edildiği hatırlatılarak, ABD'de bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle çalışanların ücret kaybının Alman yasalarına göre kabul edilemez olduğu savunuldu.

Sendikanın açıklamasında, "Yeni olan, mevcut ABD yönetiminin Alman yasalarına uymaya isteksiz görünmesi. Yasal durum açık. Yerel personel, tamamen Alman çalışma, toplu pazarlık ve sosyal hukukuna tabidir. Bunun temeli NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi ve ek anlaşmalarıdır." ifadeleri kullanıldı.