Alman Otomotiv Sektörü Trump'ın Tarife Politikasıyla Zor Günler Yaşıyor

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin "duyarlılığı", ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife politikasının etkisiyle mayısta yeniden kötüleşti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, nisanda eksi 30,7 puan olarak hesaplanan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, mayısta 1,1 puan düşerek eksi 31,8 puan oldu.

Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi de mayısta 0,8 puan artışla eksi 35,3 puan olarak kayıtlara geçti.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 25,2 puandan eksi 28,3 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın değişken tarife politikası, otomotiv endüstrisinin ihracat beklentileri üzerinde belirgin etkiye sahip olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Şirketlerin mevcut iş durumlarını nisan ayına göre düşük seviyede olsa da mayısta biraz daha iyi değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, şirketlerin gelecek aylar konusunda daha kötümser olduklarına işaret edildi.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl ise "ABD tarifeleriyle ilgili karışıklık, Almanya'daki otomotiv endüstrisi için sorunlara yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın tarifeleri

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs'ta Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefonda görüşmüştü. Telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz 2025'e ertelendiğini duyurmuştu. AB tarafı da ABD ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirmişti.?

Avrupa Komisyonu ve ABD hükümeti şu anda ticaret anlaşmazlığında uzlaşma için müzakere ediyor.

ABD ile milyarlarca dolarlık yatırım karşılığında gümrük muafiyeti görüşmeleri

Bu arada, Alman basınında yer alan haberlerde, Alman otomobil üreticileri BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz'in ABD Ticaret Bakanlığı ile olası gümrük muafiyeti konusunda görüşmeler yaptığı, şirketlerin gümrük muafiyetleri karşılığında ABD'de milyarlarca dolarlık yatırım önerdiği iddia ediliyor.

Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor. Gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü konumunda bulunuyor.

Alman otomotiv üreticileri geçen yıl 272,6 milyar avro tutarında ihracat yaptı. Bu da toplam ihracatın yüzde 17,3'üne denk geliyor.

Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe, tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 0,8 azaldı.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe bulunuyor. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.