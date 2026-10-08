Allianz raporunda hanehalkı finansal varlıkları 2025'te 268,4 trilyon avroya ulaştı

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Allianz Research, yaklaşık 60 ülkedeki hanehalklarının varlık ve borç durumunu analiz ettiği Küresel Varlık Raporu'nun 17. baskısını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, 2025'te küresel hanehalkı servetinin yeni bir rekora ulaştığını ortaya koyuyor.

Rapora göre, yeni servet yaratımının yaklaşık beşte dördü piyasalardaki değer artışlarından kaynaklanırken, yapay zekanın gelecek dönemde yeni bir servet yaratım dalgasını destekleyebileceği, ancak yüksek piyasa değerlemeleri ve servetin belirli varlıklarda yoğunlaşmasının yeni riskleri de beraberinde getirebileceği öngörülüyor.

Yeni tasarrufların yüzde 5,4 gerileyerek 4,1 trilyon avro seviyesine indiği 2025'te, küresel varlık artışında tasarruflardan ziyade piyasalardaki değer artışları belirleyici oldu.

Söz konusu ayrışma özellikle Batı Avrupa'da belirginleşirken, 2019'dan bu yana finansal varlıkların reel büyümesi bu bölgede yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.

Aynı dönemde bu oran Kuzey Amerika'da yüzde 21, Çin'de ise yüzde 70 oldu.

Portföy tercihlerinin varlık yaratımındaki etkisi de giderek güçlenirken, menkul kıymetler 2025'te yüzde 12,4 büyüyerek mevduatın yüzde 5,7'lik, sigorta ve emeklilik fonlarının ise yüzde 5'lik büyümesinin oldukça üzerinde performans gösterdi.

Böylece menkul kıymetlerin küresel finansal varlıklar içindeki payı yüzde 46,9 ile rekor seviyeye ulaştı.

Kuzey Amerikalı hanehalklarının portföylerinde menkul kıymetlerin payı yüzde 60,7'ye ulaşırken, bölge 2025'te küresel finansal varlık artışının yüzde 51,4'ünü gerçekleştirdi.

Son 10 yılda değerleme kaynaklı kazançlar, Kuzey Amerika'daki finansal varlık büyümesinin yüzde 71'ini oluştururken, Batı Avrupa'da söz konusu oran yüzde 36'da kaldı.

Türkiye reel finansal varlık büyümesinde öne çıktı

Küresel finansal varlıkların 2026'da yüzde 9 büyümesi beklenirken, yavaşlayan ekonomik büyüme, kalıcı enflasyon, ekonomik parçalanma ve yüksek kamu borcu orta vadede daha zorlu bir görünüm oluşturuyor.

Bu ortamda yapay zeka önemli bir değişken olarak öne çıkarken, artan verimlilik ve şirket karlılıkları varlık getirilerini destekleyebiliyor.

Ancak hanehalkı varlıklarının giderek daha fazla yapay zeka beklentileriyle şekillenen piyasalara dayanması yeni kırılganlıkları da beraberinde getiriyor.

S&P 500'ün 2022 sonundan bu yana yaklaşık yüzde 95 yükselmesinde yüksek piyasa değerlemeleri ve yapay zeka beklentileri önemli rol oynuyor.

Allianz Research'ün analizine göre, S&P 500'de yüzde 25'lik bir düzeltme yaşanması, ABD hanehalklarının servetinde bir yıl içinde yaklaşık 27 trilyon dolarlık kayba neden olabilir. Toplam net varlıkların yaklaşık yüzde 14'üne karşılık gelen bu kayıp, güven ve tüketimdeki zayıflama yoluyla ABD ekonomisini resesyona sürükleyebilecek etkiler yaratabilir.

Rapor, küresel hanehalklarının finansal varlıklarının 2025'te yüzde 8,6 artarak 268,4 trilyon avroya ulaştığını, Türkiye'de ise yüzde 45,1 artışla 540,9 milyar avroya yükseldiğini ortaya koydu.

Türkiye'de finansal varlıkların büyüme oranı, 2024'teki yüzde 46,2'lik seviyeye kıyasla 2025'te yüzde 45,1'e gerilese de ülke, küresel ölçekte nominal finansal varlıkların en hızlı büyüdüğü ülkeler arasında yer aldı.

Hanehalklarının finansal varlıkları içinde sigorta ve emeklilik fonları yüzde 66,8 ile en hızlı büyüyen kategori olurken, bunu menkul kıymetler yüzde 58,6 ve mevduat yüzde 35,3 büyümeyle izledi. Menkul kıymetlerin Türk portföylerindeki payı yüzde 32'ye yükselirken, bu oran Doğu Avrupa ortalaması olan yüzde 35,9'un altında kaldı.

Mevduat ise Türkiye'deki en büyük finansal varlık kategorisi olmayı sürdürdü.

Hanehalklarının yeni tasarrufları da yüzde 6,3 artarak 81,8 milyar avroya yükselirken, bu tasarrufların yüzde 43,5'i menkul kıymetlere, yüzde 41,9'u mevduata, yüzde 9,8'i ise sigorta ve emeklilik fonlarına yöneldi.

Söz konusu dağılım, bölgedeki emsallerine kıyasla daha piyasa odaklı bir tasarruf yapısına işaret etti.

Reel servet artışının yeniden pozitife dönmesi, Türkiye açısından raporun öne çıkan bulguları arasında yer aldı.

Enflasyondan arındırılmış finansal varlıklar, 2024'teki yüzde 7,7'lik reel daralmanın ardından 2025'te yüzde 7,6 büyürken, 2019'dan bu yana reel finansal varlıklardaki kümülatif büyüme yüzde 74,4'e ulaşarak raporda yer alan ülkeler arasındaki en güçlü reel büyüme olarak kaydedildi.

Hanehalkı yükümlülükleri de yüzde 50 artarak 140,4 milyar avroya yükselirken, net finansal varlıklar da yüzde 43,5 artışla 400,5 milyar avroya ulaştı.

Kişi başına düşen net finansal varlık miktarı 4 bin 570 avro olan Türkiye, 2025'te küresel sıralamada 46. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Baş Ekonomisti ve Yatırım Direktörü Ludovic Subran, küresel varlıkların 2025'te yeniden rekor seviyeye ulaştığını belirterek, "Ancak bu sadece hikayenin yarısını anlatıyor. 2019'dan bu yana nominal finansal varlıklar yüzde 50 arttı ancak enflasyondan arındırılmış olarak reelde yalnızca yüzde 23 büyüdü." ifadelerini kullandı.

Allianz Research Politika Araştırmaları Başkanı Katharina Utermöhl, yapay zekanın bir sonraki büyük servet motoru olabileceğini ancak asıl meselenin bu servetten kimlerin yararlanacağı olduğunu vurguladı.

Utermöhl, "Yapay zeka potansiyel olarak değer yaratmayı sermayeye doğru kaydırabilir. Bu nedenle yapay zeka kaynaklı varlık artışına daha geniş kitlelerin katılımını sağlayacak mekanizmalar ve çalışanların dönüşüme uyum sağlamasına yönelik politikalar kilit önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA