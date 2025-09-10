ALKÜ'nün 2026 Bütçesi Yüzde 34,24 Artışla 2,2 Milyar TL Olacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) 2026 yılı bütçesi yüzde 34,24 artışla 2 milyar 224 milyon 479 bin lira olarak öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program çerçevesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) için öngörülen bütçe Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program kapsamında, ALKÜ'ye 2026 yılı için 2 milyar 224 milyon 479 bin TL bütçe öngörüldü. Bu bütçenin 1 milyar 821 milyon 79 bin TL'si cari giderler, 403 milyon 400 bin TL'si ise sermaye giderleri için ayrıldı. 2025 yılı bütçesiyle karşılaştırıldığında, ALKÜ'nün 2026 yılı bütçesinde yüzde 34,24'lük artış kaydedildi. Buna göre, 2025 yılında 1 milyar 347 milyon 624 bin TL olan cari bütçe yüzde 35,13 artışla 1 milyar 821 milyon 79 bin TL'ye, 309 milyon 500 bin TL olan sermaye bütçesi ise yüzde 30,34 artışla 403 milyon 400 bin TL'ye yükseldi.

Merkezi yönetim ve özel bütçeli idarelerle kıyaslandığında ALKÜ'nün bütçe artışı dikkat çekici seviyede gerçekleşti. Merkezi Yönetim Bütçesi 2025'e göre yüzde 28,45, Özel Bütçeli İdareler ise yüzde 20,26 oranında artış gösterirken ALKÜ'nün bütçesi bu oranların üzerinde, yüzde 34,24'lük artışla öne çıktı. Sermaye giderlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Merkezi Yönetim Bütçesi sermaye giderleri yüzde 18,27, Özel Bütçeli İdareler sermaye giderleri yüzde 15,83 oranında artış gösterirken ALKÜ'nün sermaye giderleri yüzde 30,34 oranında artışla önemli bir yükseliş kaydetti.

"Bu artış ALKÜ'ye verilen önemin açık göstergesidir"

Orta Vadeli Program kapsamında öngörülen bütçeyi değerlendiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan Orta Vadeli Program çerçevesinde üniversitemize tahsis edilen 2026 yılı bütçesinde önemli bir artış gerçekleşmiştir. 2025 yılına göre yüzde 34'ü aşan bu artış, yükseköğretim alanına ve üniversitemize verilen önemin açık bir göstergesidir. Özellikle sermaye giderlerimizde kaydedilen yüzde 30'un üzerindeki yükseliş; üniversitemizin fiziki altyapısını güçlendirmemize, yeni yatırımlar yapmamıza ve öğrencilerimize daha modern imkanlar sunmamıza katkı sağlayacaktır. Bu bütçe artışıyla birlikte eğitim-öğretim kalitemizi daha da ileriye taşıyacak, bilimsel araştırmalara daha fazla kaynak ayıracak ve bölgemize katma değer sağlayacak projelerimizi hızlandıracağız. Üniversitemize duyulan bu güven ve desteğin karşılığını, nitelikli insan kaynağı yetiştirerek ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlayarak vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımıza teşekkür ediyor; bütçemizin üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA