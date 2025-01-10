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Aliağa'da Şirket Kuruluşları Artış Gösterdi

Aliağa'da Şirket Kuruluşları Artış Gösterdi
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2024 yılında Aliağa'da açılan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,34 artarak 336'ya yükseldi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,06 oranında azalarak 95 oldu. Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, yatırımcıların olumsuz koşullara rağmen üretim ve istihdam oluşturma çabalarının sürdüğünü belirtti.

Türkiye'de sanayisi ve ticareti en güçlü ilçelerden biri olan petrokimya, demir çelik, enerji, liman, lojistik ve gemi söküm gibi stratejik sektörlere ev sahipliği yapan Aliağa, açılan şirket sayısı bakımından 2024 yılını da oldukça hareketli geçirdi. 2024 yılında Aliağa'da açılan şirket sayılarında artış yaşanırken, kapanan şirket sayıları da azalış gösterdi. 2024 yılında kentte açılan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,34 oranında artarken, kapanan firma sayısında ise 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,06 oranında azalma oldu.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, hem global hem de ulusal anlamda enflasyonla mücadelenin öne çıktığı ve şirketler açısından zor bir yıl olan 2024 yılında, ALTO'ya 336 şirketin kayıt yaptırdığını, 95 firmanın ise kaydını kapattığını belirtti.

Açılan şirket sayısı 336'ya yükseldi

Aliağa iş dünyası olarak ekonomide yaşanan olumsuzlukların negatif etkilerine rağmen, ülke ve bölge ekonomisine değer katmaya sürdürdüklerini belirten Başkan Ertürk, "2024 yılında şehrimizde toplam 322 şirket kurulmuştu, 2024 yılında bu rakam yüzde 4,34 düzeyinde artarak 336'ya yükseldi. 2024'te kentte kapanan şirket sayısı ise 98'den 95'e geriledi. Böylece kapanan şirket sayısında düşüş oranı da yüzde 3,06 oldu. Yatırımcılarımız yaşanan bazı olumsuz şartlara rağmen üretim, yeni yatırım ve istihdam oluşturma motivasyonunu sürdürüyor" dedi.

"Yeni açılan şirketlerimizle birlikte Aliağa'mızın ekonomideki başarısı sürecek"

Türkiye'nin hedeflerine, Aliağa gibi üretim ve ticaret kentlerinin yatırım ortamlarının iyileştirilerek ortaya konulacak yoğun çalışmalarla ulaşacağını ifade eden Ertürk, "Aliağa iş dünyası, şartlar ne olursa olsun üretimden ve yatırımdan geri durmuyor. Yeni yılda da yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik stratejilerle şekillenmesini, işletmelerin büyümesi ve yeni istihdam alanları oluşturmasını destekleyecek finansal bir ortamın oluşturulmasını ve ülke ekonomisine her zaman değer katan sanayicilerimize, üreticilerimize, tüccarlarımıza gerekli desteğin artarak devam etmesini umut ediyoruz. 2025 yılında da yeni açılan şirketlerimizle birlikte Aliağa'mızın ekonomideki başarısı sürecek ve kentimizin yıldızı daha da parlayacaktır. Büyük bir özveriyle çalışan ve kentimizin geleceğine yatırım yapan girişimcilerimize ve iş dünyamızın tüm temsilcilerine teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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