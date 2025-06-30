Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Akropol Rallisi'ni Kazandı

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak, Yunanistan'da gerçekleştirilen Akropol Rallisi'ni "Junior WRC" ve "WRC3" klasmanlarında birinci olarak tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye ekibi, pilot Ali Türkkan ve co-pilot Oytun Albayrak ile Dünya Ralli Şampiyonası'nın Junior WRC kategorisinde Türkiye'ye ilk birinciliğini kazandırdı.

Bu sonuçla Türkkan, JWRC tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot olurken "Dünya Gençler Şampiyonluğu yolunda" da avantaj elde etti.

Takvimdeki en zorlu rallilerden biri olarak kabul edilen Akropol Rallisi'nde, ilk etaptan itibaren liderliği elinde tutan Castrol Ford Team Türkiye, Türk ralli tarihinde bir ilke imza attı.

Toprak zeminde gerçekleşen etaplarda üstün performans sergileyen 26 yaşındaki Türkkan, dört etaplık son güne beş dakikadan fazla farkla lider girdi ve pozisyonunu koruyarak ralliyi zirvede tamamladı.

"Ford Türkiye olarak Castrol Ford Team Türkiye ile beraber olmak gurur verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetür, Türkkan ve Albayrak'ı tebrik ederek, bu başarının, Türk motor sporlarının başarılarla dolu olacağını düşündükleri yakın geleceği konusunda kendilerini daha da cesaretlendirdiğini aktardı.

Yücetür, "Önümüzde bizi bekleyen yeni ve daha büyük hedefler için de şimdiden başarılar dilerim. Ford Türkiye olarak Türk ralli tarihinde bir ilke imza atan Castrol Ford Team Türkiye ile beraber olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz de takımın, herkesi gururlandıran bir zafere daha imza attığını vurgulayarak, Türkkan ve Albayrak'ın sergilediği azim ve tutkunun, ilham verici olduğunu anlattı.

Takımın başarısının, yeni zaferlerin ve şampiyonlukların da habercisi olduğuna işaret eden Tatlısöz, şu değerlendirmede bulundu:

"Akropolis zaferi, Ford ile Castrol'ün yıllara dayanan mühendislik ortaklığının ve sürekli gelişim vizyonunun çarpıcı bir yansıması niteliğinde. Şimdi gözümüz bir sonraki durak olan Finlandiya Rallisi'nde. Castrol olarak, ralli dünyasında sınırları zorlamaktan ve bu heyecan dolu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Ali Türkkan da "Türk motor sporları tarihinde unutulmaz bir an. Bu unutulmaz ana imza attığımız için çok gururluyuz. Umarım devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.