Ali Koç, Türkiye'nin enerji dönüşümünde değer zincirinde yer alabileceğini söyledi

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde mühendislik ve sanayi kapasitesiyle küresel değer zincirinde önemli fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Koç, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek, yenilenebilir enerji teknolojileri, kritik mineraller ve küresel enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji teknolojilerinde son 10 yılda olağanüstü bir dönüşüm yaşandığını belirten Koç, teknolojik gelişmeler sayesinde yenilenebilir enerjinin geçmişteki yüksek maliyetli konumundan çıkarak ekonomik açıdan daha cazip hale geldiğini ifade etti.

Koç, bu gelişmelerin ülkeler açısından yeni sanayi ve ticaret fırsatları oluşturduğunu, enerji dönüşümünün başarısında yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmasının yanı sıra bu teknolojilerin üretiminde söz sahibi olmanın önem taşıdığını anlattı.

Türkiye'nin mühendislik birikimi, sanayi altyapısı ve coğrafi konumuyla bu alanda önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Petrolü veya fosil yakıtları dışarıdan ithal ettiğimiz gibi yenilenebilir enerji dönüşümünü yaparken her şeyi dışarıdan alırsak yine bağımlılığımız devam edecek. Bir bağımlılıktan başka bir bağımlılığa geçmiş olacağız. Ama mühendislik kapasitemize, sanayimizin gelişimine ve bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçlarına baktığımızda bu dönüşümün değer zincirinde bir pozisyon alma imkanımız fazlasıyla var."

"Belki de yeni petrol, kritik mineraller"

Koç, enerji dönüşümünde kritik minerallerin giderek daha stratejik hale geldiğini, özellikle Çin'in bu alandaki üretim ve rafinaj kapasitesinin küresel dengeler üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Kritik minerallerin yalnızca çıkarılmasının değil, işlenmesinin de önemli bir rekabet unsuru olduğunu vurgulayan Koç, Çin'in rafinaj alanında Batılı ülkelerin oldukça önünde bulunduğunu ifade etti.

Koç, geçmişte petrol piyasasındaki hakimiyetin küresel güç dengeleri açısından taşıdığı önemi hatırlatarak, "Kritik mineraller de enerji kaynağı olarak belki de yeni petrol konumuna yerleşecek." dedi.

Çin'in yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hakimiyeti

Çin'in güneş paneli, batarya, rüzgar türbini ve elektrolizör üretiminde küresel ölçekte önemli kapasiteye ulaştığını belirten Koç, bu başarının arkasında uzun vadeli planlama, büyük ölçekli üretim ve devlet desteklerinin bulunduğunu söyledi.

Koç, Çin'in küresel güneş paneli üretim kapasitesindeki payının yüzde 90'ın üzerinde bulunduğunu dile getirerek, ülkenin batarya depolama sistemleri ve rüzgar türbini üretiminde de yüksek paylara sahip olduğunu kaydetti.

Çin'in kendi enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda uluslararası pazarlara teknoloji ve ekipman sunduğunu vurgulayan Koç, "Çünkü mecburiyeti var, ölçeği var, müthiş bir devlet desteği var. Kendi ihtiyaçlarını karşılarken kendini bağımsız hale getiriyor, bir de bunları satarak para kazanıyor. Yani hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de aynı zamanda büyük ticaret yapıyor." diye konuştu.

Koç, Türkiye'nin de kendi enerji ihtiyaçlarından hareketle teknoloji ve üretim kapasitesini geliştirmesi gerektiğini, böylece enerji dönüşümünün ihracat fırsatına dönüştürülebileceğini vurguladı.

Çinli şirketlerin uluslararası yatırımlarda teknoloji ve finansmanı bir arada sunabildiğini belirten Koç, bu yaklaşımın Batılı şirketlerin finansman modellerinden farklılaştığını ve yatırımların gerçekleştirilmesinde önemli avantaj oluşturduğunu anlattı.

Koç, Türkiye'de finansman maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Çin'e yatırımdan ziyade Çin teknolojileriyle işbirliği yapıp onların finansman imkanlarından yararlanmak bir fırsat olabilir. Bu tür işbirlikleri Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayabilir." dedi.

Kaynak: AA