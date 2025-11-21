Alabalık Hastalıkları İzleme Projesi Sonuç Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Alabalık Hastalıkları İzleme ve Takip Projesi" kapsamında sonuç toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Yangın Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda, Muğla'nın, su ürünlerinde 342 yetiştirici tesisi, 37 su ürünleri kooperatifi, 1168 balıkçılık gemisiyle önemli bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Kentin su ürünleri üretiminin yıllık 170-180 bin ton bandında devam ettiğini dile getiren Baydar, "Ülkemizin su ürünleri üretiminin neredeyse yüzde 30'luk kısmını gerçekleştiren çok büyük bir yapıya sahibiz. İhracat rakamlarına baktığımızda, bir önceki yıl 850 milyon dolar, geçtiğimiz yıl 625 milyon dolar, bu yıl ise 700 milyon dolar gibi bir rakamla ülkemizin hem üretim hem de döviz girdisine lokomotif olan çok büyük bir sektör." dedi.

Baydar, Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024'te özellikle alabalık tesislerine yönelik 7,1 milyon balık için 13 milyon lira destekleme yapıldığını ifade etti.

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım da 2024'te ülkede 171 bin ton alabalık üretildiğini, bu üretimin katma değer ilave edilmeden oluşan değerinin ise 27 milyar lira olduğunu söyledi.

"Muğla'da 25 bin ton civarında porsiyon alabalık ve 400 milyon yavru ve yumurta üretilmektedir"

Üretim sırasında çeşitli boylarda 8,5 milyar liralık alabalık kaybı yaşandığını belirten Yıldırım, "Muğla'da yıllık 25 bin ton civarında porsiyon alabalık ve 400 milyon yavru ve yumurta üretilmektedir. Bu üretimin katma değer ilave edilmeden oluşan değeri yaklaşık 5 milyar liradır. İlimizde üretim esnasında oluşan kayıpların toplamı yaklaşık 1,5 milyar lira. Projeyle, üreticilerimizin, su ürünleri sektörümüzün ve ülkemizin kayıplarını en asgari düzeye indirmek hedeflenmektedir." diye konuştu.

MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı da balıklarda tespit edilen hastalık etkenlerinin, izlenecek stratejik adımların rapor haline getirildiğini ifade etti.

Projenin en önemli özelliklerinin ileri teknoloji ve bilimsel derinlik olduğunu söyleyen Yağcı, şunları kaydetti:

"Fakültemiz merkez laboratuvarında moleküler yöntemler kullanılarak bilimsel hassasiyeti en üst düzeyde çalışmalar gerçekleştirdik. Kapsamlı saha çalışmalarımız sonucunda sektörümüzü ileriye taşıyacak hedefleri belirledik. Üreticilerimizin, sektörümüzün karşı karşıya kaldığı zorlukları projede gördük. Bu bulgularla bir yol haritası ortaya çıktı. Bu da bizim için artık bir referans kaynağı olacaktır. Böylece bundan sonra daha iyiye nasıl ulaşabiliriz? Bunun tartışmasını yapacağız."