Akyaka'da Muhtarın Güneş Enerjisi ile Örnek Davranışı

Akyaka'da Muhtarın Güneş Enerjisi ile Örnek Davranışı
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Kars'ın Duraklı köyünde muhtar Cevdet Aykut, güneş enerji sistemleri ile köyün içme suyu deposunun elektrik giderlerini karşılayarak köylülerden su parası alınmamasını sağladı. Bu örnek davranış, diğer köylerin dikkatini çekti.

Akyaka'da muhtardan örnek davranış, muhtar köye kurdurduğu Güneş Enerji Sistemleri (GES) ile köylülerin içmesuyu deposunun elektrik giderlerini karşılıyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde, içme suyu deposunda çalışan motorların elektrik giderlerinin fazla olması köy muhtarı Cevdet Aykut'u harekete geçirdi.

Muhtar Cevdet Aykut öncülüğünde ve köy halkının katkılarıyla köyün içme suyunu karşılayan depo için GES panelleri kuruldu. GES sistemlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte Duraklı köyünde içme suyu deposunun elektrik faturası muhtarlık bütçesinden karşılanmaya başladı. Elektrik giderleri muhtarlar bütçesinden karşılandığından dolayı köy halkından su parası alınmıyor.

Muhtarın örnek davranışı köylüler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Duraklı köyüne kurulan ve köylülerin içme suyu deposunda kullanılan GES sistemleri diğer köylerinde ilgisini çekmeye başladı.

Öte yandan Duraklı köyü muhtarı köyüne kurduğu GES sistemleriyle hem elektrik ihtiyacını karşılıyor, hem de tasarrufta sağlıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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