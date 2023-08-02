Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı: İyi Müteahhitler Piyasadan Çekiliyor

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Müteahhitler Birliği (AKMÜB) Başkan Fatih Güneş, inşaat sektörünün yüzde 50 seviyesinde küçüldüğünü belirterek, "Şöyle bir sıkıntı var bu kadar işçinin olmaması, enflasyonun git gel yaşaması ve bir fiyat sabitliğinin olmamasından dolayı iyi müteahhitlerimiz piyasadan çekiliyor" dedi.

Aksaray Müteahhitler Birliği (AKMÜB) Başkanı Fatih Güneş, inşaat sektörünün yüzde 50 oranında küçüldüğünü belirterek, sektörü etkileyen birçok faktörün iyi müteahhitleri piyasadan çekilmeye ittiğini, bu durumun da vatandaşı mağdur ederek kiralık-satılık daire fiyatlarını artıracağını söyledi.

"TİCARİ KREDİLERİN KAPATILMASI SEKTÖRÜMÜZÜ ETKİLEDİ"

Hem Aksaray'da hem de Türkiye'de inşaat sektörünün kötü yönde etkilendiğini belirten Güneş, "Türkiye'de şu an son seçim dönemi öncesi ve sonrasında ticaret bir darboğaza girdi. Enflasyonu bağlı olarak bankaların kredileri yavaşlatması, kredi musluklarını kapatması tüm Türkiye'de ticareti etkilediği gibi Aksaray'da da etkiledi. Ticari kredileri kapatılması tabii ki bizim sektörümüzü de etkiledi ama bizim şehrimizdeki müttefiklerimiz genelde çok kredili çalışan insanlar değil. Kötü bir anlamda müteahhit arkadaşlarımdan bu sıkıntıyı yaşayan çok azdır" dedi.

"İŞLERİMİZ KAPLUMBAĞA MİSALİ İLERLİYOR"

Aksaray'da ve Türkiye'de inşaat sektörünün işçi sıkıntısı, malzeme tedarik zincirinin bozulması nedeniyle sorunlar yaşadığına değinen Güneş, "Malzeme tedarikinde yaşadığımız sorunlar devam etmekte. Normal şartlarda 30-40 dairelik bir projeyi yaklaşık bir yılda teslim ederdik. İşçi bulamadığımız için bu süreç 18 aya kadar çıktı. Deprem yönetmelik ve prosedürler de işin içine girince inşaat sektörü biraz daha yavaşladı. İşlerimiz kaplumbağa misali ilerliyor. Ağır üretimden dolayı vatandaşa sunulmuş daire çok yok. Sunulamadan zaten birçoğu satıldı" ifadelerini kullandı.

"İYİ MÜTEAHHİTLER PİYASADAN ÇEKİLİYOR, BU İNSANLARI MAĞDUR EDECEK"

Aksaray'da yılda ortalama 4 bin konut yapıldığını ancak bu oranının 2-2 bin 500 civarına kadar düştüğünü söyleyen Güneş, "Son 2 yıldır 2-2 bin 500'lere kadar bu sayı düştü düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir sıkıntı var bu kadar işçinin olmaması, enflasyonun git gel yaşaması ve bir fiyat sabitliğinin olmamasından dolayı iyi müteahhitlerimiz piyasadan çekiliyor. Bu büyük sıkıntı. Önümüzdeki yıllarda yetersiz müteahhitler artacak. Bu da insanları mağdur edecek. Devamında insanlar üretim olmayınca kiralık daire sıkıntısı yaşayacak. Kalan az dairenin fahiş fiyatlara satılması gibi durumlar ortaya çıkacak. Kolay bir dönemden geçmiyoruz yani her anlamda, işçi anlamında da, malzeme tedarikinde de değişim oldu" dedi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ ŞEHRİN LOKOMOTİFİ"

Aksaray'da inşaat sektörünün diğer sektörler için lokomotif görevi gördüğünü söyleyen Güneş, "Tarımda çok iyiyiz. Türkiye'de tarımda sıralamaya giriyoruz. Yeni bir organize kuruluyor. Bu yatırımlar orada bize bir katkı olacak, yani ekonomiye katkı olacak. Öğrencisi memuruyla sürekli ekonomisi hareketli olacak. İnşaat sektörü hepsinin başında geliyor. Fabrika yapacak inşaatçı yapacak. Memuru öğrencisi ev tutacak bir inşaatçı lazım. Yani şehrin çekirdeğinde duruyoruz" açıklamasında bulundu.

"İŞİN İÇİNDE DURAKSAMA VAR"

Belediyeye de çok önemli işlerin düştüğünü belirten Güneş, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Belediye de Allah var şimdi olumsuz yanı var olumlu yanı var. Gerçekten sıkıntı yaşadığımız noktada da belediye personeli olsun, başkanımız olsun bir çözüm buluyor bizi sıkıntıya koymamaya çalışıyor. Ama sonuç olarak iş çıkıyor mu dersen o da çıkmıyor. İşin içinde duraksama var. Bir problem var mı çözülmesi gerekiyor denildiğinde de ticaretimize zarar gelmesin diye yardımcı olunuyor. Belediyenin imar katı illa yürümesi lazım. Çok ciddi anlamda yürümediği alanlar olur ama devlet dairesidir nihayetinde resmi prosedürlere takılıyor. Bir düzelme olmazsa ona göre iş, üretim yapacak. Sektör buna döndü. Bizler de duruma göre reaksiyon olacağız. Şu dönemde mevcudu koruyarak en kayıpsız şekilde açılmadan saçılmadan adımlarımızı atacağız. Cebimizdeki paradan daha önemli olan şey itibarımızdır. İtibarım olsun param olmasın gözü ile bakan bir insanım."