Aksaray'da Ramazan Ayında Semt Pazarlarına Yoğun İlgi

Aksaray'da Ramazan ayı ile birlikte semt pazarlarında hareketlilik yaşanırken vatandaşlar hem fiyat hem de tazelik açısından semt pazarlarına ilgi gösteriyor.

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, Aksaray'da semt pazar yerlerinde yoğunluk yaşanıyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki indirimlerin etiketlere yansımasıyla birlikte vatandaşlar semt pazarlarını tercih ediyor. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte son günlerde pazar fiyatlarının düşüşte olduğunu belirten esnaf, yoğunluğun ve satışların arttığını anlattı. Esnaf, vatandaşların pazarda daha uygun fiyatlara daha taze ürünler bulabildikleri için pazara yöneldiklerini belirtirken, alışveriş yapan vatandaşlar da semt pazarlarında uygun fiyatlara alışveriş yapabildiklerini söyledi.

Ailesi ile birlikte pazar alışverişine çıktığını belirten Sergen Ayhan, "İftardan önce ailemizle beraber bir pazar alışverişine çıktık. Mübarek Ramazan ayında pazar fiyatlarının da biraz daha marketlere göre daha uygun olduğunu gördüm. Ramazan ayından dolayı da bir tık daha düşürülmüş. Yani markete göre pazarda 200-250 TL daha uygun bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Aldığım ürünlere göre" dedi.

Pazar esnafı Turan Akar ise, "Pazar fiyatları çok ucuz gördüğünüz gibi, domates 30 lira, salatalıklar 35, kabak 15, biberler 50, 60 ve 70 türüne göre değişiyor. Patlıcanı 40 liraya sattık. Pazarda fiyatlar bayağı bir uygun, yani vatandaş tercih ediyor. Bu ay çok yoğun bir kalabalık var. Sabah biraz durgun oluyor. Saat 13.00'ten sonra başlıyor, akşam 18.00'e kadar iş oluyor. İşlerimiz güzel, herkesin işi iyi, vatandaş bu sene marketi değil de pazarı tercih ediyor" diye konuştu. - AKSARAY