Aksa Akrilik, 2025 için Büyüme Odağını Koruyor

Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, yeni yatırım ve hamleleriyle 2025'te büyüme odağını korudu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Akrilik, ileri malzeme teknolojileri, savunma sanayisi uygulamaları ve enerji çözümleri gibi katma değerli alanlara yaptığı yatırımlarla üretim kabiliyetini güçlendirdi, teknoloji altyapısını geliştirdi, ihracat kapasitesini artırdı.

Yatırımlar sonucunda şirket, Türkiye'nin sanayi dönüşümünde üstlendiği konumunu pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, stratejilerinin merkezinde büyüme, yenilik ve üretim becerileri olduğunu belirtti.

Yüksek katma değerli ürünlerde ilerlediklerini, karbon elyaf ve kompozit gibi stratejik alanlara yatırım yaptıklarını aktaran Tunçbilek, "AR-GE gücümüz, ileri teknoloji yatırımlarımız ve yerlileştirme alanındaki kararlı adımlarımızla Türkiye'nin sanayi dönüşümünde daha etkin rol üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunçbilek, 2025'i, şirketin büyüme stratejisinin somut yatırımlarla desteklendiği ve global pazardaki konumunun güçlendiği bir yıl olarak kapatacaklarını anlattı.

Yılın, büyüme stratejilerinin somut yatırımlarla hayata geçirildiği ve ileri malzeme teknolojilerine odaklanılan dönüşüm yılı olduğuna dikkati çeken Tunçbilek, 2025'te hem savunma sanayisi sektörüne hem de yüksek performans gerektiren sektörlere hizmet eden süper elyaflardan Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (UHMWPE) ürünü için de yeni bir tesis yatırımı yapıldığını vurguladı.

"30 milyon dolara yakın yatırım yaptık"

Tunçbilek, "Mithra" markasıyla pilot ölçekte üretimi devam eden elyafların, kurşun geçirmez yelekten ağır yük halatlarına kadar pek çok alanda kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"UHMWPE elyaf ve balistik kumaş üretimini yerli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz proje kapsamında 30 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Üretimin, ilk aşamada 350 ton kapasiteyle başlamasını ve kademeli olarak 500 tona çıkarılmasını planlıyoruz. Çelikten 15 kat daha güçlü ve 10 kat daha hafif olan bu malzemenin yerlileştirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayisinde kritik bir boşluğu doldururken, stratejik malzemelerde yerlileşme yolunda da önemli bir adım niteliği taşıyor. Diğer taraftan, savunma sanayisi sektörüne hizmet veren yerli firmalara da destek sunmuş olacağız."

Şirketin, 2025'te yüzde 50 ortağı olduğu DowAksa'nın tamamını devraldığını ve "Aksa Carbon" adıyla tamamen yerli sermaye yapısına taşıdığını belirten Tunçbilek, karbon elyaf üretiminde Türkiye'nin global ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefleyen söz konusu satın almanın, rüzgar enerjisi, uzay-havacılık ve savunma sanayisi gibi sektörlerde yüksek teknoloji kullanılarak üretim yapılmasını desteklediğini kaydetti.

Tunçbilek, Aksa Carbon ile Türkiye'nin savunma sanayisine daha yüksek katma değer sağlamayı, uluslararası sanayi kuruluşlarına güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf alanındaki dışa bağımlılığı bitirmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Geçen yıl ileri malzeme stratejilerinin parçası olarak Epsilon Kompozit'in kalan yüzde 54 hissesini satın alarak şirketin tamamını Akkök Holding bünyesine kattıklarının vurgulayan Tunçbilek, şu değerlendirmede bulundu:

"Havacılık ve savunma sanayisi için kompozit parça üretimi yapan şirket, birleşmenin ardından Aksa Composites adıyla faaliyetlerine devam ediyor. Aksa Composites, ülkemizin yerli savunma şirketleriyle uluslararası sanayi kuruluşlarına katkısını artırırken kompozit sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak."

Tunçbilek, 2024 sonunda başlattığı yeniden yapılanma süreciyle enerji iş birimini bağımsız yapıya dönüştürerek Akset Enerji Üretim AŞ'yi hayata geçirdiklerini ifade ederek, Akset'in, Aksa'nın kalite ve mühendislik kültürünü temel alarak, sadece kampüslerinde değil, daha geniş müşteri portföyünde de çözüm ortağı olabilecek bir şirket olarak konumlandığını kaydetti.

Uzmanlıklarıyla sektörde rekabet avantajı sağladıklarını anlatan Tunçbilek, ham madde sahası ve liman altyapısını daha etkin kullanarak yeni iş alanları yaratmayı hedeflediklerini belirtti.