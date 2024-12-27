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MÜSİAD Kayseri, Suriye'de Konut İnşaatlarında Bayraktarlık Yapmayı Hedefliyor

MÜSİAD Kayseri, Suriye'de Konut İnşaatlarında Bayraktarlık Yapmayı Hedefliyor
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MÜSİAD Şube Başkanı Ferhat Akmermer, " Suriye'deki konut inşaatlarında MÜSİAD Kayseri olarak şehrin bayraktarlığını yapmak istiyoruz" dedi.

Düzenlenen toplantıya MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. 2024'ün zor bir yıl olduğunu söyleyen Akmermer, "Zor bir 2024'ü geride bırakıyoruz. Sonuna geldik. İnşallah 2025'ten daha ümitliyiz. Türkiye'de şu an uygulanan sıkı para politikasının dün Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla biraz esnemeye başladığı döneme giriyoruz. Biz MÜSİAD olarak özellikle uygulanan bu ekonomik programa destek olma noktasında gayret gösterdik. Başta genel başkanımız ve genel merkezimiz faaliyetlerinde bu konuyu sürekli gündeme getirdiler. Orta Vadeli Program kendi içerisinde işleyişine devam ediyor. Biz yaklaşık 3 ay öncesinden başladık bu faiz biraz inmeli diye. Biz ekim-kasım ayında bekliyorduk ama aralık ayında Merkez Bankası para politikasında beklentinin biraz üzerinde bir faiz indirimine gitti. İnşallah bunun olumlu sonuçlarının piyasaya yansıyacağı noktasında da yaptığımız değerlendirmeler var" dedi.

" Suriye'de Kayseri'nin bayraktarlığı gayreti içerisinde olacağız"

Akmermer, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından yapılacak konut inşaatlarında Kayseri Şubesi olarak yer almak istediklerini söyleyerek, "Halihazırda 8 Aralık'ta başlayan Suriye'deki gelişmeleri de MÜSİAD olarak yakından takip ettiğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü bir heyet genel merkezimizden çıktı ve pazar günü Suriye'delerdi. Hızlı gelişen bu olaylara hızlı reaksiyon vermemiz lazım. Halihazırda buradaki şartlar normal olarak yoluna devam ederse gitmek isteyen kardeşlerimiz de muhakkak var. MÜSİAD'da bir Suriye masası kuruldu ve hızlı bir çalışma alanı geliştirildi. Biz de Kayseri Şubesi olarak bu çalışma heyetinin içinde yer alacağız. Burada hemen yanı başımızda 2 milyon konut yapılacak ve 400 milyar dolarlık bir altyapı, üstyapı çalışması başlayacak. Türkiye'nin hemen yanı başımızda olacak ekonomik gelişmelere kayıtsız kalmaması gerekiyor. Bunu da bizim iş dünyası olarak Kayseri yerelinde gündemde tutmamız lazım. Çünkü biz Kayseri açısından bir analiz yaptığımızda önemli başlıklarımız var. Bunlardan en önemlisi de inşaat. Kayseri'de çok büyük güzel işlere imza atan inşaat şirketlerimiz var. MÜSİAD üyelerimiz açısından da biz görevi devraldığımızda 108 üyemiz vardı, bugün 300'ün üzerinde bir üyeden bahsediyoruz. Bu 108 üyenin 65'i inşaat firmasıydı. Burada hızlı olmamız lazım. Çünkü coğrafi olarak da bize yakınlığı, bizim ön plana çıkan sağlam yönlerimiz noktasında orada doğru planlamalar yapacak olursak elbette bunun ekonominin çarklarına da 2025 beklentileri açısından çok ciddi olumlu katkıları olacağı kanaatindeyiz. Yeni bir dönem başlıyor. Bu konu ile alakalı biz de biraz daha bu oyunun içerisinde olmak istiyoruz. Suriye çalışmalarına biz de biraz daha etki alanımızı fazla göstermek adına, orada üyelerimizin ve şehrimizin menfaati için bayraktarlığını yapma gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Mobilyacılarımız pandemiyi iyi kullandı"

Kayserili mobilyacıların pandemi dönemini iyi kullandıklarını söyleyen Akmermer, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zor geçti 2024. Burada popülist davranmak istemiyorum ama şehrimiz açısından değerlendirdiğimizde özellikle ekonomik açıdan firmaların biraz daha dirençli olduğunu, bu noktada sağlam bir yapımız olduğunu şahsen görmüş olduk. İller de kendi arasında yarışıyor. Baktığımızda endüstrinin Kayseri gibi geniş bulunduğu Bursa'da özellikle mobilya kategorimiz açısından İnegöl ile Kayseri'yi kıyasladığımızda şükürler olsun firmalarımızın krize hazırlıklı olduklarını ve pandemiyi Kayseri'nin bu noktada çok iyi kullandığını analiz ediyoruz."

"Siyaset gündemimizde yok"

Kendisine sorulan AK Parti Kayseri İl Başkanlığı sorusu üzerine Akmermer, "Önümüzdeki hafta genel kurul var ve ben bu şubenin adayıyım. Aslında biz yönümüzü, yolumuzu ve tercihimizi de bir anlamda göstermiş oluyoruz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Daha önce de söyledim. Değerli kardeşimiz başarılı çalışmalar da yapıyor. Fatih Üzüm benim kardeşim, arkadaşım, dostum. Onların kendi karar mekanizmaları var. O çerçevede ne karar verirler bilmiyorum ama şahsen görevine devam etmesini bir dostu olarak isterim. Bizim açımızdan AK Parti İl Başkanlığı söz konusu değil. Bizim burada bir sorumluluğumuz var. Bunun da yeri siyaset değil. Biz inşallah ticaretten devam edeceğiz. Bu konuda kararımız net" dedi.

"Bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmeli"

Ferhat Akmermer, asgari ücrette bölgesel ücret uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ben geçtiğimiz dönemde de toplantımızda genel başkanımıza söz alarak bir şey söyledim. Dedim ki Türkiye artık bölgesel asgari ücret uygulamasına geçmelidir. Bunu da genel başkanımız Türkiye gündemine taşıdı. Patron olma sıfatı benim nasibim ama ilk önce bir insanız. Kalkıp da çok güzel bir oran oldu diyerek kendimle çelişemem. Fakat bu işin temelde çözülmesi lazım. Hakkari'deki ile İstanbul'daki asgari ücretin aynı olduğu bir pozisyonda çalışma yapıyoruz. Bizim bölgesel asgari ücret uygulamasına geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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