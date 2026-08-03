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Akhisar'da Zeytin Üreticilerine Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Eğitimi

Akhisar'da Zeytin Üreticilerine Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Eğitimi
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Akhisar İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, Karabörklü, Yenice ve İsaca mahallelerindeki zeytinliklerde üreticilerle bir araya gelerek hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Akhisar İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, Karabörklü, Yenice ve İsaca mahallelerindeki zeytinliklerde üreticilerle bir araya gelerek hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Akhisar İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, zeytin üretiminde verim ve kaliteyi korumaya yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karabörklü, Yenice ve İsaca mahallelerinde bulunan zeytinliklerde üreticilere yönelik hastalık ve zararlılar konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Teknik ekipler tarafından yapılan saha ziyaretlerinde, zeytin bahçelerinde görülebilecek hastalık ve zararlıların erken teşhisinin önemi anlatılırken, üreticilere mücadele yöntemleri ve alınması gereken kültürel önlemler hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, düzenli arazi kontrollerinin hem ürün kayıplarının önlenmesi hem de kaliteli üretimin sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin teknik personelin önerileri doğrultusunda hareket etmelerinin verim ve kaliteyi artıracağını ifade etti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde zeytin üreticilerine yönelik eğitim, bilgilendirme ve teknik destek çalışmalarının hasat dönemine kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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