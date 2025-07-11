Akenerji'nin Kurumsal Yönetim Notu 9,62'ye Yükseldi

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu 0,05 puan artışla 9,62'ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek Cumhuriyeti merkezli enerji üreticisi CEZ Grubu'nun yüzde 50 - yüzde 50 stratejik ortaklığındaki Akenerji'nin geçen yıl 10 üzerinden 9,57 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu bu yıl 0,05 puanlık artışla 9,62'ye yükseldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne şirketlerin uyum seviyesini saptayan "kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu" 10 tam puan üzerinden hesaplanıyor ve 9 puanın üstündeki not en üst düzey uyum anlamına geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, "Mükemmele bir adım daha yaklaşan derecelendirme notumuz, uluslararası standartlardaki yönetim modelimizin somut bir kanıtıdır. Şirketimizin yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının yapı ve işleyiş bakımından en iyi uygulama kategorisinde yer aldığını ve etkin bir şekilde işletildiğini, hissedarlarımızın haklarını en adil şekilde gözettiğimizi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde yürüttüğümüzü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de notumuzu geliştirme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.