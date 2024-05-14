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Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, 2 aileye traktör kredisi desteği verdi

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Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılı ORKÖY projeleri kapsamında Deredibi ve Karatavuk köylerinde 2 aileye traktör kredisi desteği sağladı. Toplamda 1 milyon 200 bin lira kredi desteği verilen traktörlerin teslim töreninde konuşan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, üretim işlerinde mekanizasyona geçilmesi gerektiğini belirtti.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projelerinde Akçakoca İlçesinde 2 aileye traktör kredisi desteği verdi.

Deredibi ve Karatavuk köylerinde 2 aileye verilen her bir traktör temini için 600 bin lira kredi kullandırıldı, bu kredilerin 120 bin lirası hibe olarak verildi, geri kalan 480 bin lira faizsiz 7 yıl vade ile geri ödenecek.

2 traktör için toplam 1 milyon 200 bin lira kredi desteğinin verildiğini ifade eden yetkililer bu kredilerin 240 bin lirasının hibe olduğunu ifade etti.

ORKÖY kredi desteğiyle alınan traktörlerin teslim töreninde konuşan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk üretim işlerinde çalışan köylü sayısının azalmasından dolayı, üretim işlerinde mekanizasyona geçilmesi gerektiğini, yıl boyunca üretim işi yapacak profesyonel üretim ekiplerinin oluşması için ORKÖY üzerinden üretim makinesi desteğinin devam edeceğini söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Orman İşletme Müdürlüğü Akçakoca Ekonomi Güncel Haberler

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