Haberler

Tescilli Akçadağ halısı, ABD ile Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor

Tescilli Akçadağ halısı, ABD ile Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde coğrafi işaret tescilli Akçadağ halısı, düzenlenen kurslarda üretilerek ABD ve Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor. Halı dokuma sanatı, hem ekonomik katkı sağlıyor hem de bölgenin kültürel mirasını yaşatıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin bir emekle üretilen coğrafi işaret tescilli Akçadağ halısı, ABD ile Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor.

Deprem bölgesi Malatya'da üretim kesintisiz sürerken el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan el dokuması halı üretimi Akçadağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslarda devam ediyor. Kursiyerlerin ilmek ilmek dokuduğu Akçadağ halıları hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgenin kültürel mirasını yaşatıyor.

Büyük emek ve sabırla üretilen halıların ilçeye önemli katma değer sağladığı belirtilirken, geleneksel bir kültürün yaşatılması açısından da çalışmaların büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Kursiyerlerden Sultan Döğer halı dokumayı çok sevdiğini belirterek, "Hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz. Ürünlerin ihracata gitmesi bizi çok sevindiriyor" dedi.

Usta öğretici Sema Düz ise mesleğini yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek, " Öğrenciler halıyı hem evde hem kursta dokuyor. Genellikle kök boyalı yün halılar üretiyoruz, desenlerimiz yöresel. Bu meslek babaannelerimizden kalan bir miras. Ben de babaannemin mesleğini devraldım ve zevkle sürdürüyorum. Yeni nesillere hem maddi hem manevi katkı sunarak bu sanatı aktarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı

Akçadağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Karaçelik de ilçede halıcılığın özellikle Kürecik ve Ören beldelerinde geçmişten gelen bir ünü bulunduğunu belirterek, "Değişen yaşam şartlarıyla bu gibi geleneksel sanatlar kaybolmaya yüz tuttu. Biz de bu sanatın yaşatılması için çaba gösteriyoruz. Coğrafi işaretli Akçadağ halısının, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak komisyonunca kabul edilmesi için teklifimizi sunduk. Kabul görmesi halinde kursların açılması daha kolay olacak ve üretim artacak" dedi.

Karaçelik, ilçe merkezi ve Ancar Mahallesi'nde iki ayrı kursla halı dokuma faaliyetinin sürdüğünü, toplam 24 kursiyer ve 2 usta öğreticiyle üretime devam ettiklerini belirterek, Akçadağ halılarının özellikle Amerika ve Japonya'ya aracı firmalar aracılığıyla ihraç edildiğini ve turistik bölgelerde de satışa sunulduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title