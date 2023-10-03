Akçadağ'a OSB talebi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "sanayi alanı" kararı ile iki bölge sanayi alanı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Battalgazi ilçesindeki "Malatya Battalgazi Fırıncı sanayi alanı ile Eskimalatya Battalgazi sanayi alanı" organize sanayi bölgesi olarak ilan edildi.

Kararın Malatya için sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, iki yıl önce çalışmalara başlanan 'Akçadağ Organize Sanayi Bölgesi ( Osb )' projesi içinde benzer bir kararı dört gözle beklediklerini kaydederek, "Akçadağ ilçemiz, şehir merkezine ve Organize Sanayi Bölgemize yakınlığı dolayısıyla önemli bir lokasyon. Akçadağ'ın insan potansiyeli ve genç nüfusu, kurulması planlanan OSB için önemli bir etken. İlçemizin dinamizmini en üst seviyeye çıkarmak için hayata geçirmeyi planladığımız organize sanayi bölgesi projesi bir süredir beklemekte olup, projenin biran önce hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.

Şahin, deprem bölgesi olan Akçadağ'ın OSB ile hızlı bir şekilde toparlanacağında inandıklarını da söyledi. - MALATYA