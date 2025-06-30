Akbank, Yapay Zeka ile Belge İşlemeyi Yüzde 75 Artırdı

Akbank, veri merkezinde kurduğu güçlü GPU altyapısı ve büyük dil modeli çözümleriyle aylık 1,3 milyon belgeyi yüksek hız, güvenlik ve doğrulukla işliyor. Yapay zeka destekli otomasyonla belge işleme hacmini yüzde 75 artıran banka, işlemleri yüzde 80'i aşan bir doğruluk oranı ile anlamlandırarak insan eli değmeden sonuçlandırıyor.

Yapay zeka alanındaki araştırma ve geliştirme yatırımlarına hız veren Akbank, üretken yapay zeka çözümleriyle öne çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre banka, 2024 yılında bankacılık alanındaki tecrübesini yapay zeka teknolojileri alanındaki gücü ile bir araya getirerek, bankacılık ürün ve süreçleri üzerine uzmanlaşmış bir 'büyük dil modeli' (LLM) çözümüne imza atmıştı. Büyük dil modelleri temelli çözümlerde derinleşen banka, bu teknolojiyi operasyonel süreçlerinden müşteri iletişimine kadar birçok alanda kullanarak bankacılık hizmetlerinde ilave hız, verimlilik ve kalite artışı sağlıyor.

Yapay zekanın bankacılığın geleceğini şekillendiren bir yetkinlik olduğunu vurgulayan Akbank, Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, "Yapay zeka alanındaki yatırımlarımızı geleceğin bankacılığını şekillendirme vizyonumuzla yürütüyoruz. Büyük dil modelleri alanında geçen yıl attığımız adımların ardından, teknolojik altyapı ve çözümlerimizi hem genişlettik hem de derinleştirdik. Yeni GPU kümemiz, sürekli yenilenen güncel modellerimiz ve artan başarı oranlarımız, bankacılıkta yapay zekayı destekleyici bir unsurun ötesine taşıyor; iş üreten, karar veren ve uçtan uca güvenlik ve güvenilirlik sağlayan bir yetkinlik haline dönüştürüyor" dedi.

Bankacılık hizmetlerinde büyük dil modelleriyle yeni bir dönem

Açıklamaya göre banka, açık kaynaklı modeller üzerine yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yatırımlarıyla son bir yılda belge işleme süreçlerinde kritik kazanımlar sağladı. Daha önce desteklenmeyen belge ve talimat türleri yüksek doğrulukla çalışan yeni modeller ile sisteme entegre edildi ve el yazılarını anlamlandırabilen yapay zeka çözümleri oluşturuldu. Bu gelişmeler sonucunda, yapay zeka ile işlenen belge çeşitliliği artırılırken, yapay zeka ile anlamlandırılan ve insan eli değmeden otomatik olarak gerçekleştirilen işlem sayısında yüzde 75 artış sağlandı. Böylece, müşteri ve iş ortaklarından gelen aylık 1.3 milyon yazılı talep, büyük dil modeli tabanlı sistemler aracılığıyla sınıflandırılıyor, anlamlandırılıyor ve işleniyor. Belge çeşitliliği ve hacminde yaşanan artışa rağmen, yapılan ARGE çalışmaları sonucunda anlamlandırma ve doğru çıkarım oranlarında yüzde 15'lik artış sağlandı ve otomasyon başarım oranı yüzde 80'i aştı. Banka, yapay zeka destekli süreçler sayesinde daha hızlı, daha verimli ve daha kapsamlı hizmet sunma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor.

Araştırma odaklı üretken yapay zeka ekosistemi ile yenilikçi çözümler

Banka, bu başarıyı sürekli güncellediği yapay zeka altyapısı ve araştırma süreçleriyle destekliyor. Düzenli olarak açık kaynak modelleri analiz eden yapay zeka araştırma ekibi, uygun ölçekli açık kaynak kodlu modelleri ARGE sürecine dahil ediyor. Seçilen modeller, yüzbinlerce bankacılık dokümanı ve özel veri setleriyle kullanım amacına uygun ve bankacılığa özel olarak eğitiliyor. Dil kabiliyetlerinin artırılması gereken modeller ise ince ayar Türkçe eğitimine alınıyor. Böylece başarı performansı yüksek ve stabil, aynı zamanda hızlı yanıt üretebilen modeller, bankacılık üretken yapay zeka çözümlerine entegre ediliyor.

Bankanın gelecek dönem hedefleri arasında, üretken yapay zeka teknolojilerini daha fazla iş alanına entegre etmek, altyapı gücünü daha da artırmak ve elde edilen katma değeri hem çalışanlarına hem de müşterilerine daha geniş ölçekte bir değer sağlayarak yansıtmak yer alıyor. - İSTANBUL