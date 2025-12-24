Haberler

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar
Güncelleme:
1 Ocak 2026 itibarıyla akaryakıtta ÖTV güncellemesi devreye giriyor. Benzine litre başına 1,32 TL, motorine ise 1,41 TL zam yansıyacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatlarının 55 TL bandını aşması beklenirken LPG'de şimdilik artış öngörülmüyor.

  • 1 Ocak 2026'da akaryakıt fiyatlarına ÖTV düzenlemesi nedeniyle benzinde litre başına 1,32 TL, motorinde 1,41 TL zam yansıyacak.
  • Zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 52,97-53,14 TL, motorin fiyatı 54,46-54,63 TL; Ankara'da benzin 54,00 TL, motorin 55,65 TL; İzmir'de benzin 54,33 TL, motorin 55,99 TL olması bekleniyor.
  • ÖTV güncellemesi LPG'yi kapsamadığı için yılbaşında otogaz fiyatlarının değişmemesi öngörülüyor.

Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 2026'nın ilk günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM TUTARLARI NETLEŞTİ

Yapılacak ÖTV düzeltmesiyle birlikte litre bazındaki artışın benzinde 1,32 TL, motorinde ise 1,41 TL olacağı bildirildi. Düzenlemenin, özellikle motorin fiyatlarında büyükşehirlerde yeni seviyeleri beraberinde getirmesi bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TAHMİNİ YENİ FİYATLAR

Mevcut fiyatların üzerine eklenecek ÖTV artışıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatlarının yeniden şekilleneceği öngörülüyor. Motorin fiyatlarının Ankara ve İzmir'de 55 TL bandını aşması beklenirken, İstanbul'da da 54 TL seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Zam sonrası oluşması beklenen tahmini fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin 53,14 TL, motorinin 54,63 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzinin 52,97 TL, motorinin 54,46 TL olması bekleniyor. Ankara'dabenzinin 54,00 TL, motorinin 55,65 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. İzmir'de ise benzinin 54,33 TL, motorinin 55,99 TL seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

LPG'DE ŞİMDİLİK ARTIŞ BEKLENMİYOR

ÖTV güncellemesinin LPG (otogaz) grubuna yönelik bir artış içermediği, bu nedenle yılbaşında otogaz fiyatlarının sabit kalmasının öngörüldüğü ifade ediliyor. İstanbul'da ortalama 28,51 TL seviyesinde olan otogaz fiyatlarının, aksi yönde bir karar alınmadığı sürece değişmemesi bekleniyor.

