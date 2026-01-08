Haberler

Akaryakıt fiyatlarında Maduro etkisi: Pompada rakamlar yine değişiyor
Brent petroldeki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına cumartesiden itibaren 1,35 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da 53,23 TL, Ankara'da 54,23 TL ve İzmir'de 54,56 TL seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.

Brent petrolde yaşanan gerileme, motorin fiyatlarına indirim beklentisini gündeme taşıdı. ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun ardından petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi, akaryakıt piyasasında da fiyat güncellemelerini beraberinde getirdi.

MOTORİNE 1,35 TL İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre motorinin litre fiyatında cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin devreye girmesi halinde büyükşehirlerde fiyatların da yeniden şekillenmesi öngörülüyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR GERİLEYEBİLİR

Beklenen indirimle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 53,23 TL, Ankara'da 54,23 TL ve İzmir'de 54,56 TL seviyelerine düşmesi bekleniyor.

PETROL ARZI BEKLENTİSİ DE FİYATLARI ETKİLİYOR

Öte yandan uzmanlar, elektrikli araçlara yönelimin artması ve yenilenebilir enerjinin sanayide daha yaygın kullanılmasıyla birlikte petrol talebinin zaman içinde zayıflayabileceğini, bu durumun da arz fazlası beklentisini güçlendirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Olgun Kızıltepe
