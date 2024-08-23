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Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

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Akaryakıt fiyatları bugünden itibaren yeniden değişti ve benzin litre fiyatı 1,46 TL geriledi. Bu indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,21 TL'ye, İzmir'de 43,98 TL'ye ve Ankara'da 43,53 TL'ye düştü. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti. Benzin litre fiyatı 1,46 TL geriledi. Akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar/TL kuru ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda önce 6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1,73 TL indirim yapılmıştı. 15 Ağustos'ta ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Bugün akaryakıt tabelaları bir kez daha güncellendi. Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk indirim geldi. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik öngörülmüyor.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

İNDİRİM SONRASI BENZİN LİTRE FİYATI

Benzine gelen 1,46 TL indirimin ardından İstanbul'da ortalama litre fiyatları 43,21 TL'ye, İzmir'de 43,98 TL'ye ve Ankara'da 43,53 TL'ye geriledi.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

MOTORİN LİTRE FİYATI (23 AĞUSTOS 2024)

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 43,84 TL, İzmir'de 44,80 TL ve Ankara'da ise 44,31 TL'den satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye?nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

İstanbul Ekonomi Ankara İzmir Otomobil Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

Elimisallasamellisi:

Yarın zam var hazır olun

35
1
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Emir önder:

ben almanyadayim siz bide burdaki yakit fiyatlarini gorun

3
30
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Casim Aras:

Göz boyama. Kaşıkla indirim sonra kepçe ile bindirim yaparlar.

23
3
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Mustafa Aydogan:

Çok ucuz, öyle değil mi oy verenler??? :)))

11
0
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Mutlu can:

22 Nisan 2022 de daha yüksekmis brend petrol, ama benzin 22 lira imiş. Neden şimdi bu kadar yüksek? Kim sapiyor bizi?

0
0
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Sessizadam:

Yine bişey deniyor :)

0
0
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Hasan Kastamonulu:

Gıda, kira ve mülk fiyatları uçtu gitti. Akaryakıt fiyatları pahalı değil. Arabaları park edecek yer yok. Toplu taşıma kullanmıyoruz. Eskiden anlaşarak sırayla taksiyle işe giderdik.

0
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