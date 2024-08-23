Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti. Benzin litre fiyatı 1,46 TL geriledi. Akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar/TL kuru ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda önce 6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1,73 TL indirim yapılmıştı. 15 Ağustos'ta ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Bugün akaryakıt tabelaları bir kez daha güncellendi. Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk indirim geldi. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik öngörülmüyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN LİTRE FİYATI

Benzine gelen 1,46 TL indirimin ardından İstanbul'da ortalama litre fiyatları 43,21 TL'ye, İzmir'de 43,98 TL'ye ve Ankara'da 43,53 TL'ye geriledi.

MOTORİN LİTRE FİYATI (23 AĞUSTOS 2024)

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 43,84 TL, İzmir'de 44,80 TL ve Ankara'da ise 44,31 TL'den satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye?nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.