AKAMİB üyelerinden 6 ayda 392 milyon 552 bin dolarlık ihracat

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyeleri, ocak-haziran döneminde 392 milyon 552 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşüşle 62 milyon 872 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Birlik bünyesinden ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalışla 392 milyon 552 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde AKAMİB'ten en fazla ürün pazarlanan ülkeler sırasıyla Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Fas oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Derinel, dünya ticaretinde jeopolitik gelişmelerin ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde ihracatçıların üretmeye ve yeni pazarlara ulaşmaya devam ettiğini belirterek, "Katma değerli üretimimizi ve pazar çeşitliliğimizi artırarak ihracatımıza sürdürülebilir büyüme kazandırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.???????