Ekonomiden dert yanan vatandaşa AK Partili isimden garip öneri! Tepki gelince kıvırdı - Haberler

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun ve kurun yükselmesi vatandaşın alım gücünü azalttı. Bu noktada vatandaşa öneri adı altında yapılan bazı açıklamalar ise gündem oldu. Buna son örnek, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'den geldi.

"BEN HER SENE KARPUZ EKİYORUM"

Mehmet Yılmazer, sosyal medya hesabından pazarda olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşarak, "Bağlıca'da Pazardayım… Acaba rakamların düşmesi için bizim ilçe belediyelerimizle Melih Gökçek'in halk pazarları önerisini değerlendirsek mi? Çözerse yine" açıklamasını yazdı.

Bu açıklamaya cevap olarak ise bir vatandaş "60 yaşındayım, Karpuzu dilimle satışını gördük ya. Bize masal anlatmayın" yanıtını verdi. Bunun üzerine Yılmazer vatandaşa şöyle dedi: "Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela"

TEPKİ ÇEKTİ

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise İl Başkan Yardımcısının bu açıklamasına "Ha sebep karpuzu ekmeyip marketten almamız yani herkes karpuz eksin, koyunu köyde kestirelim, mazotu dış güçler yükseltiyor ne güzel iş ya! Şu adam iktidar partisinin Ankara İl Başkan Yardımcısı ey ahali" diyerek tepki gösterdi.

ELEŞTİRİLERE "HADİ İŞİNE" DİYEREK YANIT VERDİ

Mehmet Yılmazer bu kişiye de "Evet ya gerçekten yerliden almaz isen böyle olur bayım. Sen zekisin ya oran kavşağını çözün bir an evvel de tatava yapmayın burada. Hadi işine" ifadeleriyle cevap verdi.

"MAKARA YAPTIM" SÖZLERİYLE KENDİSİNİ SAVUNDU

Mehmet Yılmazer daha sonra tepkiler dinmeyince sosyal medya hesabından, "Trollük yapanları makaraya aldım" savunması yaptı. Yılmazer, "Trolluk yapanları makaraya aldığım karpuz cevabına laf yetiştiren troller. Hadi ben makara yaptım. Sizin süper başkanınız Mansur Yavaş Ankara'da MUZ VE ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRME PROJESİ başlatmıştı. Üstelik meclisten yetki aldı. İki yorum da beceriksiz başkanınız için bekliyorum." paylaşımını yaptı.

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