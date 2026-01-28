Haberler

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, emeklilerin tepkisini çekecek sözler sarf etti. Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar." dedi.

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, katıldığı bir etkinlikte emekli maaşlarıyla ilgili tepki çekecek sözler sarf etti. Kendisinin aldığı emekli maaşı ve milletvekili maaşının yetmediğini savunan Özcan, arabayı devlet vermediğini, Meclis'teki yemeklere de zam yaptıklarını söyledi.

"EMEKLİ VE MİLLETVEKİLİ MAAŞIMI VEREYİM, İDARE ET"

Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN MECLİS'TEKİ YEMEKLERE ZAM YAPTILAR"

Arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar.

Arkadaşlar vekilimiz ac iken biz tok gezemeyiz. Sahip çıkalım dedeye.

Vay ak partilisi

Ağla ağla böyle olmuyor…

