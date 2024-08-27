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AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı

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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Konya'nın ekonomik başarıları ve sanayinin sorunları ele alındı.

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Konya Sanayi Odası Ağustos ayı meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü'nün başkanlığında meclis ve meslek komitesi üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın ekonomideki tüm zorluklara rağmen üretim iştahını koruduğunun altını çizdi. Büyükeğen, "Konya'mızın ihracatı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7.5 ile, yüzde 4.1 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde artarak, 2 milyar dolara yaklaştı. İnşallah bu yıl sonunda, yeni bir ihracat rekoru kırmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender şehirleri arasında yer almaya devam ediyoruz. Teknoloji Gruplarına göre baktığımızda ise; düşük teknoloji üretimimiz yüzde 19'a kadar gerilerken, orta-düşük teknoloji üretim oranımız yüzde 31.5'a, orta-yüksek teknoloji üretim oranımız da yüzde 48'e yükselmiş durumda. Konya, tüm bu başarıları çok çalışarak, üreterek yakaladı. Daha fazla üretmek, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmak istiyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada, sanayimizin en büyük sorunu insan kaynağı haline geldi. Bu sorunu acilen çözüme kavuşturmamız lazım. Gençlerimizi, meslek liselerine yönlendirmeye, mesleki eğitimi teşvik etmeye devam etmeliyiz. Bunu yaparken, ülkemizdeki yabancıların kayıtlı bir şekilde çalıştırılması ile ilgili yasal düzenlemeleri de hızla yapmak zorundayız. Bu konuda milletvekillerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.

"Ülkemizi birlikte kalkındıracağız"

AK Parti Konya Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, sanayinin ve üretimin önemine dikkat çekti. Konya sanayisinin taleplerini takip etmeye devam edeceklerini ve sorunları birlikte çözeceklerini ifade eden Angı, "Sanayimizin ve şehrimizin gelişmesi noktasında sanayicilerimiz büyük çaba sarf ediyor. Tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Karşılaşılan zorlukları birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, milletvekillerimizle birlikte bu sorunların çözümü için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Toplantıda KSO'nun meclis ve meslek komitesi üyeleri de söz alarak sektörlerine dair sorunları ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda ayrıca Konya Sanayi Odası'nın Kömür, Taş, Kum, Mermer ve Diğer Madenler Sanayiini temsil eden 1. Meslek Komitesi Başkanı Bahattin Çevik ile Gıda Maddeleri İmalatı, Et ve Et Ürünleri Sanayiini temsil eden 2. Meslek Komitesi Başkanı Hayati Çelik de birer sunum yaparak, kendi sektörleri ile ilgili bilgiler verdi. Konya Model Fabrika Başdanışmanı Prof. Dr. Yakup Kara ise, model fabrikanın yaptığı çalışmaları anlattı.

Toplantıya; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan ve Latif Selvi katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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