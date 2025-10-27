AJet Irak'a Yeni Uçuş Seferleri Başlatıyor

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Irak'ın 4 kentine uçuş başlatıyor. Ankara'dan Erbil'e ilk direkt sefer 27 Ekim'de yapılırken, 3 Kasım'da Ankara- Bağdat, 2 Aralık'ta İstanbul- Süleymaniye, 5 Aralık'ta ise İstanbul- Basra seferleri başlayacak.

AJet, Irak'ın başkenti Erbil'e ilk seferini 27 Ekim 2025 tarihinde yaptı. AJet, Ankara'dan Erbil'e perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü sefer düzenleyecek. AJet ayrıca Kasım ve Aralık ayı başında ise Irak'ın 3 önemli kentine daha Ankara ve İstanbul'dan direkt seferler başlatacak. Havayolu şirketi Ankara'dan, Irak'ın başkenti Bağdat'a 3 Kasım 2025'te ilk direkt seferini düzenleyecek. AJet'in Ankara'dan Bağdat'a seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün olacak. 2 Aralık 2025'te İstanbul'dan Süleymaniye kentine başlayacak seferler ise salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak. Havayolu şirketinin bir diğer hattı Basra seferleri ise 5 Aralık'ta İstanbul'dan yapılacak. Seferler; salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün olacak.