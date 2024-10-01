AJet, 8 Yeni Dış Hattı ile Uluslararası Seyahat Seçeneklerini Artırdı

AJet, bugün itibarıyle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'a uzanan 8 yeni dış hattı devreye aldı. Şirket bu yeni hatlarla, yolculara uluslararası seyahat seçeneklerini artırarak, bölgedeki ulaşım imkanlarını geliştirmeyi hedefliyor. Açılışta konuşan A Jet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Ajet adı altında uçtuğumuz 6 aylık süreçte yaklaşık 11 milyon yolcu taşıdık. Yılsonu hedefimiz, yolcu sayısını 16 milyona çıkarmak" dedi.

31 Mart'ta AJet adı altında ilk uçunu gerçekleştiren yeni hava yolu şirketi AJet, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da 8 yeni noktaya daha seferler yapacak. Yeni hatların açılışı, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AJet yöneticileri ve çalışanların katılımıyla bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, AJet kontuar önünde gerçekleşti. Havayolu şirketi bu açılışlarla birlikte artık Suudi Arabistan'daki Riyad, Medine, Dammam, Cidde şehirleri ile Kızıldeniz'in tatil yerleri Şarm El-Şeyh ve Hurgada, Bosna-Hersek'in tarihi kenti Tuzla ve Bahreyn'e düzenli seferler yapacak.

'TOPLAMDA 10 HATTA ULAŞMIŞ OLACAĞIZ'

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp gerçekleşen hat açılışı hakkında değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün gerçekten mutluyuz çünkü AJet olarak yedi günde sekiz yeni hattı açacağız. Dört farklı ülkede operasyon yapmış olacağız. Bu sekiz yeni hatta ek olarak, yıl başından beri iki yeni hat daha açmıştık, böylece toplamda on yeni hatta ulaşmış olacağız. Yıl sonuna kadar izinlerini beklediğimiz birkaç ülke daha var. Eğer bu izinler gelirse üç ya da dört yeni hat daha ekleyebiliriz. Bugün Cidde ve Hurgada hatlarını açıyoruz, 2 Ekim'de Riyad ve Bahreyn hatları devreye girecek. Ardından 7 Ekim'de Tuzla hattını açacağız. Böylece yedi günlük süreçte sekiz yeni hat devreye girmiş olacak. Bosna'da uzun süredir hat açamıyorduk, Tuzla hattı bu yüzden bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Mısır'a uzun zamandır izin bekliyorduk, Hurgada'yı açtık, Şam hattı da geldi. Aslında her bir hattın bizim için ayrı bir hikayesi ve önemi var" diye konuştu.

'YIL SONU HEDEFİMİZ, YOLCU SAYISINI 16 MİLYONA ÇIKARMAK'

Ajet'in yolcu taşıma hedeflerinden ve filonun gelişiminden de bahseden Kerem Sarp, yeni çevreci uçaklarla filolarını gençleştireceklerini aktardı:

"AJet olarak 31 Mart'ta operasyonlara başladık ve bugüne kadar yaklaşık 11,6 milyon yolcu taşıdık. Yıl sonu hedefimiz, yolcu sayısını 16 milyona çıkarmak. Önümüzdeki sene için ise filomuza 738 Max yeni nesil uçaklar gelecek. Bu uçaklar hem sürdürülebilirlik hem de yakıt tasarrufu açısından çok önemli. Önümüzdeki yıl filomuzun yaş ortalamasını düşüreceğiz. Max uçaklarımızda Türk Hava Yolları'nın iştiraki TCA'nın yerli kaynaklarla ürettiği koltukları kullanacağız, böylece yolcularımıza daha konforlu bir seyahat sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türksat ile birlikte uçaklarda internet hizmeti sunmak için 2025 sonunda projeyi devreye almayı planlıyoruz."

"Dijitalleşme yolunda açıldığımızdan bu yana büyük adımlar attık" diyen Sarp yolcuların konforunu ön planda tuttuklarının altını çizdi. Sarp,"Dünya hızla değişiyor ve biz de bu değişime ayak uyduruyoruz. Kış sezonunda, operasyonların daha az yoğun olduğu dönemde altyapımızı iyileştirerek yolcularımıza daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bilet alma ve check-in süreçlerini daha kolay hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU YOLCULUKTA ARTIK KENDİ AYAKLARIMIZ ÜZERİNDE DURUYORUZ'

Kerem Sarp son olarak şirketin bağımsız gelişimini değerlendirdi:

"AJet olarak, 31 Mart'ta başladığımız bu yolculukta artık kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Türk Hava Yolları'nın büyük deneyim ve kültürüyle kurulduk, ancak şimdi kendi başımıza koşmaya başladık. Günlük olarak 400-450 uçuş gerçekleştiriyoruz ve Sabiha Gökçen ve Ankara merkezli olarak yoğun bir sezonu geride bıraktık. Başlangıçta küçük operasyonel sorunlar yaşasak da, bunları hızla çözdük ve hizmet kalitemizi sürekli artırarak devam ediyoruz."

7 GÜNDE 8 DIŞ DESTİNASYONA SEFER BAŞLIYOR

Bugün itibarıyle devreye giren yeni destinasyonlar arasında Suudi Arabistan, Mısır, Bosna Hersek ve Bahreyn gibi önemli merkezler yer alıyor. AJet, yeni hatlarla, kutsal topraklara kolay ulaşım, ülkeler arasındaki ticari, kültürel ve turizm faaliyetlerine katkı sağlamasının yanı sıra stratejik pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. 32 ülke ve 95 noktaya sefer yapan, AJet, 6 aylık bir sürede 10 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Türkiye'nin en büyük ikinci havayolu şirketi olmayı hedefleyen şirket, son açılışla birlikte artık kutsal mekanların bulunduğu Suudi Arabistan'daki Riyad, Medine, Dammam, Cidde şehirleri ile Kızıldeniz'in gözde tatil yerleri Şarm El-Şeyh ve Hurgada, Bosna-Hersek'in tarihi kenti Tuzla ve Bahreyn'e de düzenli seferler yapacak.