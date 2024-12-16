Aile içi pay kavgası iddialarına Sarar Grup'tan yanıt

Ünlü giyim markası Sarar Grup içerisinde aile içi pay kavgası yaşandığı ve bunun da yargıya taşındığı iddialarına yanıt geldi.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken;"Marka itibarımızı yaralamaya yönelik asılsız haberlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün çeşitli basın kuruluşlarında yer alan ve tek bir magazinsel kaynaktan çıktığı belirlenen habere dair gelen sorulara cevap verme zorunluluğu nedeniyle bu açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sarar Grubu, 80 yıllık geçmişiyle Türkiye'de bugün hala üretime devam eden, turizm, gayrimenkul ve enerji alanında faaliyet gösteren, Eskişehir'de bulunan fabrikalarıyla Anadolu'nun önemli kuruluşlarından biridir.

Haberde bahsi geçen konuların gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna açık kaynaklardan da teyit edilebilir. İddia edildiği üzere kâr payı ve huzur hakkı verilmediği ifadeleri tamamen asılsız olup, tüm yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar aynı şartlara sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerimiz tüm detaylarıyla internet sitemizde de yer almaktadır. Sarar şirketleri profesyonelce yönetilmekte ve bağımsız denetimden geçmektedir. Bağımsız Türk yargısının "dedikodu" niteliği taşıyan bu mesnetsiz haberlere itibar etmeyeceğine yönelik inancımız tamdır. Bu nedenle yargı süreci devam etmekte olan bu mesnetsiz ithamlarla kamuoyu algısı oluşturarak yargıyı etkilemek maksadı güdülmektedir. Bu süreçte marka itibarımızı yaralamaya yönelik asılsız haberlere itibar etmemenizi önemle rica olunur."

TARTIŞMA YARATAN İDDİALAR

Eskişehir merkezli ünlü giyim markası Sarar hakkındaki iddialara göre, Sarar Grup'un üç ortağından biri olan Cemalettin Sarar, kardeşi Sebahattin Sarar tarafından yönlendirilerek hisselerini devrettirdi. Sebahattin Sarar, devrettiği hisselerle şirket yönetiminde hâkimiyet sağladı.