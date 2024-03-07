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AİA Karadeniz Projesi kapsamında 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında iş dünyasının temsilcilerine yönelik Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'da, 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında iş dünyasının temsilcilerine yönelik Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'da, 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi.

Samsun TSO'nun koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren AİA Karadeniz Projesi kapsamında Samsun'un yanı sıra çevre illerde de oda üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor. AİA Karadeniz Projesi kapsamında 4 Mart Pazartesi günü Amasya TSO, 5 Mart Salı Tokat TSO ve 6 Mart Çarşamba günü Ordu TSO'da düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin sonuncusu Samsun TSO binasında gerçekleştirildi. AİA Karadeniz Projesi hizmetlerinin ve proje faaliyetlerinin de tanıtıldığı programlar büyük ilgi gördü. Proje çerçevesinde düzenlenen seminerlerde ise dış ticaret konusunda uzman eğitmen Hakan Akın deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Hakan Akın, eğitimlerin düzenlendiği illerin mevcut ihracat durumları, ihraç potansiyeli taşıyan ürünlerinin yanı sıra, genel dış ticaret konuları, e-ihracat fırsatları, dijital yollarla müşteri bulma teknikleri gibi konulara değindi.

"Amaç KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak, yurt dışına pazarlarına açmak"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına belirli aralıklarla birçok konuda eğitimler vermeye devam ettiklerini belirtti. Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. KOSGEB Samsun ve Sinop Müdürlükleri ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak olarak yer aldığı konsorsiyumuz, proje kapsamında, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin arttırılarak yurt dışı pazarlarına açılmalarına destek olmak, inovasyon ve dijitalleşme potansiyellerini geliştirerek, sürdürülebilirliklerini katkı sağlamak amacıyla Karadeniz Bölgesi'nde 16 ilde hizmet vermekte. Bu kapsamda odamızın proje sorumluluk alanında yer alan Samsun'un yanı sıra, Amasya, Tokat ve Ordu illerindeki işletmelere ve girişimcilere yönelik seminer düzenledik. Amacımız, firmalarımızın dış ticaret kabiliyetlerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılması" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Bölgesi Karadeniz Amasya Samsun Tokat Ordu Ekonomi Güncel Haberler

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