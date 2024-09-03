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Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

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TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşti ve yeni kira zammı belirlendi. Yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte eylül ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 64,91 oldu.

Fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona erdi. Böylece kira zamlarında tavan fiyat yeniden 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenmeye başlandı.

EYLÜL AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık yüzde 51,97 oldu. Ağustos ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayında kiralara en fazla yüzde 64,91 oranında zam yapılacak.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %64,91

Zam bedeli: 6.491lira

Zamlı kira bedeli: 16.491 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.789 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.087 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.385 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.683 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 32.982 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.227 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.473 lira

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (9)

Ali baş:

Allah ev sahiplerine vicdan merhamet versin kirada olanların yardımcısı olsun inşaallah

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Citoles Cipralex:

Maaşlara hiç o oranlarda zam yapılmıyor, verdiler yetkiyi gördüler etkiyi

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Vatan:

asgariye zam olunca niye bukadar cömert degilsiniz sigaraya ekmege kiraya yakita gelince ucuruyorsunuz az kaldi azzz

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Kadirovic :

Alt sınırdan maaş alanlar için yine sıkıntı rakamlar. çünkü ucuza kira zaten yoktu. inşAllah herşey rayına oturur. insanlar biraz vicdan sahibi olur, kolay para kazanma işi biter, ahlak yükselir ve devletimiz payidar olur.

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Yunus Kaya:

Kim uyuyor acaba 8.000 bin verdiğim ev emsal diye emlakçıların aç gözlülüğü yüzünden çıkartılan bir dayatma nedeniyle şimdi 22 bin veriyorum yazık değil mi kim deneyliyor bu emlakçıları kafalarına göre ev sahiplerini kızıştırıyorlar

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MASUMANE3438:

ev sahiplerinde sorduğunuz hesap kadar bizi yöneten ve ülkeyi bu hale getirenlere hesap sorsaydiniz bu halde olmazdık...

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Cevap :

Ev sahiplerine %25 zam yapmak zorundasın diyen kiracılar şimdi de %64,91'e uymak zorundasın demelerini bekliyorum hadi bakalım.

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İbrahim İslam:

YUCE ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESIN BOL BOL DUA EDELIM DÜZELİR İNŞALLAH

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