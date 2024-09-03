Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona erdi. Böylece kira zamlarında tavan fiyat yeniden 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenmeye başlandı.

EYLÜL AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık yüzde 51,97 oldu. Ağustos ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayında kiralara en fazla yüzde 64,91 oranında zam yapılacak.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %64,91

Zam bedeli: 6.491lira

Zamlı kira bedeli: 16.491 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.789 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.087 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.385 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.683 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 32.982 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.227 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.473 lira