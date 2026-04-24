Ağrı Valisi Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nda 2025 yılında yapılan işlemlere ilişkin, "656 milyon dolar ihracat, 335 milyon dolar ithalat ve bununla birlikte 2,9 milyar lira da vergi tahsilatı gerçekleştirildi." dedi.

Vali Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nın açılış töreninde kentin özellikle doğu-batı arasında Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç yolları üzerinde bulunduğunu, bu nedenle bölgenin ticarette, kültürde ve kardeşlikte çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Sınır kapısında çalışan personelin gece gündüz demeden ülkesinin ticaretine katkı sağladığını belirten Bozkurt, "Vergi tahsilatının artması, aynı zamanda gümrük işlerinin güvenli şekilde sürdürülmesi için çalışıyorlar. Onların bu özverili çalışmaları sayesinde Ticaret Bakanlığımızın koordinesinde sadece 2025 yılı içinde yapılan birkaç istatistiksel işlemi paylaşmak istiyorum. 656 milyon dolar ihracat, 335 milyon dolar ithalat ve bununla birlikte 2,9 milyar lira da vergi tahsilatı gerçekleştirildi." diye konuştu.

"Modern çağın gerektirdiği teçhizatla gümrük kapımız donatılmış durumda"

Bozkurt, bu sayıların çok kıymetli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra dönemsel bazda bazen haftalık, bazen de aylık değişiklikler olsa da 2026 yılının ilk 3 ayında da özellikle yolcu, tır trafiği ve ticari rakamlarımızda gittikçe yükselen bir ivme var. İşte bu kapsamda Ticaret Bakanlığımız, gümrük işlerinin daha etkin olması noktasında TOBB ve bu başkanlığımızın kuruluşu olan gümrük ve turizm işletmeleriyle bir arada ilimizde çok önemli bir gümrük kapısını hizmete açıyoruz. Mekansal olarak da genişlemiş durumda ve burada sadece mekansal olarak genişleme söz konusu değil. Cihazlardan arama dedektörlerine, özellikle güvenlik noktasında üst ve altyapı yatırımlarına, tır ve yolcu geçişlerinde peronların mesafelerinde teknik takiplerine kadar hem güvenlik hem de modern çağın gerektirdiği teçhizatla gümrük kapımız donatılmış durumda."

Görevli personelin de yaşam koşullarını iyileştiren adımlar atıldığını ifade eden Bozkurt, "Mevcut lojmanlarımıza ilave lojmanlar yapıldı. Yakın zamanda da inşallah Karayolları ekipleriyle birlikte gümrük sahamızın etrafını, yol ve kavşak çalışmalarını hızlı şekilde planladık, onu da hayata geçireceğiz. Sözünü ettiğimiz bütün bu çalışmalar, sadece fiziki anlamda bir dönüşümü göstermiyor, aynı zamanda ülkemizin ticaret noktasında gelmiş olduğu aşamayı da sembolize ediyor. Ticaret vizyonumuzun, güvenlik anlayışımızın ve bölgesel kalkınma hedeflerimizin de somut bir göstergesini teşkil ediyor." diye konuştu.