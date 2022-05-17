Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 95 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana karkas kesim
|HMS
|95,00
|95,00
|Mısır
|HTS
|5,45
|5,45
|Soya
|HTS
|11,96
|13,04
|Arpa
|HMS
|5,20
|5,30
|Buğday
|HMS
|5,60
|5,81
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Ekonomi, Haberler
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