Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 95 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana karkas kesim

HMS

95,00

95,00

MısırHTS

5,45

5,45

SoyaHTS

11,96

13,04

Arpa

HMS

5,20

5,30

Buğday

HMS

5,60

5,81

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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