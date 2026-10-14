Afyonkarahisar'da kırmızı pancarda 8 bin dekarda 70 bin ton üretim bekleniyor

Afyonkarahisar'da alternatif ürünler arasında yer alan kırmızı pancar üretimi, sözleşmeli tarımın yaygınlaşmasıyla her geçen yıl genişliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın ülkenin en önemli sebze üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin kırmızı pancar üretimiyle de ön plana çıktığını anlatan Parlak, geçen yıl 946 dekarda 7 bin 857 ton üretim yapıldığını dile getirdi.

Parlak, kentte hasadın devam ettiğini belirterek, "Bu yıl 8 bin dekar alanda 70 bin ton civarında üretim yapılacağını tahmin ediyoruz. Afyonkarahisar'da alternatif bir ürün olması ve aynı zamanda sözleşmeli üretimin yaygınlaşması sebebiyle kırmızı pancarın üretim alanı ve verimi her geçen gün artış göstermektedir. Ürün, Konya, Mersin ve İzmir gibi illere gönderilmektedir." diye konuştu.

"Kırmızı pancarı 100 dekarlık alanda denedik"

Üretici Enes Kelem de kırmızı pancar ekiminin üç yıldır Afyonkarahisar'da yayılmaya başladığını kaydetti.

Ürünü bu yıl ilk defa denediklerini vurgulayan Kelem, "100 dekarlık alanda denedik. Çok şükür memnunuz. İnşallah bundan sonra da ekmeye devam edeceğiz. Kırmızı pancardan gıda boyası olarak ve turşuluk olarak tüketiliyor." dedi.

Gelecek yıl üretim alanını bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kelem, "Tarım Orman Gençlik Konseyi Afyonkarahisar temsilcisiyim. Afyonkarahisar'da üretim yapan bir işletmenin dördüncü kuşak temsilcisiyim. Konsey olarak gençleri tarım ve hayvancılıktan kopmaması, bu sektörlere yönelmesi için projeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA