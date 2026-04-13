AFSİAD Federasyonu'nda Başkan Sayın güven tazeledi

Afyonkarahisar merkezli iş dünyası yapılanması AFSİAD Federasyonu (AFSİADFED), birinci olağan genel kurulunu geniş katılımla gerçekleştirdi. Genel kurulda kurucu başkan ve AFSİAD Başkanı Kadir Sayın, oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen genel kurula Bursa, İstanbul, Ankara ve Antalya AFSİAD başkanları, derneklerin yönetim kurulu üyeleri ile Federasyon delegeleri katıldı. AFSİAD Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 102. Yıl dönümü olan 29 Ekim 2025 tarihinde kurulmasının ardından, ilk Olağan Genel Kurulunu Federasyonun kurulmasına öncülük eden AFSİAD ev sahipliğinde, kurucu derneklerin yönetim kurulu üyeleri ve delegelerin katılımı ile Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Genel Kurul açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan heyetini Bursa AFSİAD'dan Recep Yıldırım, İstanbul AFSİAD'dan İlyas Seçen ve AFSİAD'dan Ç.Pınar Kılıç'ın oluşturduğu toplantıda federasyonun yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Tek liste ile gidilen seçimde Kadir Sayın yeniden başkanlığa seçildi.

Olağan Genel Kurul sonrası AFSİAD Federasyonu yönetim kurulu Kadir Sayın, Murat Tabak, Hüseyin Çelik, İlker Duran, Rıza Bülbül, Ertuğrul Demirok, Aynur Kocaman Ahmet Akkent ve Mehmet Karakol isimlerinden oluştu.

"Hedefimiz bu yapıyı ulusal ölçekte etkili bir ekonomik organizasyona dönüştürmek"

Seçimin tamamlanmasının ardından, toplantıda 2026 yılı tahmini bütçesi kabul edilirken, federasyonun faaliyetlerini etkin şekilde sürdürebilmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Sayın, federasyonun yalnızca bir çatı organizasyonu değil, ortak vizyon ve kurumsal aklın somut bir yansıması olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar'ın zamansal önemine dikkat çeken Sayın, bu güçlü mirası ekonomik değere dönüştürme hedefiyle hareket ettiklerini belirtti. Federasyonun, farklı şehirlerde faaliyet gösteren iş insanlarını tek bir vizyon etrafında buluşturan stratejik bir yapı olduğunu ifade etti.

Başkan Sayın, AFSİAD Federasyonu'nun kuruluş amacının Afyonkarahisar'ın ve Afyonkarahisarlı iş insanlarının temsil gücünü artırmak, bölgesel iş birliklerini güçlendirmek ve bu yapıyı ulusal ölçekte etkili bir ekonomik organizasyona dönüştürmek olduğunu dile getirdi.

Küresel ekonomide yaşanan dönüşüme de değinen Sayın, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu süreçte Türkiye'nin önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, federasyonun bu değişimde aktif rol üstleneceğini ifade etti.

"Yatırımcıların Anadolu şehirlerine yönelme ihtiyacı arttı"

Genel kurulda söz alan kurucu derneklerin başkanları, federasyonun farklı şehirlerdeki iş insanlarını aynı çatı altında buluşturmasının önemli bir güç oluşturduğunu belirtti.

Genel kurulda söz alan Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, büyük şehirlerde sanayi alanı bulmanın zorlaştığını belirterek, yatırımcıların Anadolu şehirlerine yönelme ihtiyacının arttığını söyledi. Afyonkarahisar ve ilçelerinin bu noktada önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Duran, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde Bursalı firmaların yatırım yaptığını ve bu yatırımların artarak devam etmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Ayrıca Bursa ile Afyonkarahisar ticaret odaları arasında kurulması planlanan iş birliklerinin süreci hızlandıracağını belirtti.

"Afyonkarahisar'a karşı bir vefa borcu hissediyoruz"

Ankara AFSİAD Başkanı Ali Rıza Bülbül ise federasyon fikrinin uzun süredir gündemde olduğunu ve ilk duydukları andan itibaren büyük heyecan duyduklarını söyledi. Afyonkarahisar'a karşı bir vefa borcu hissettiklerini ifade eden Bülbül, federasyon sayesinde farklı şehirlerdeki derneklerin tek çatı altında toplanmasının önemli bir güç oluşturacağını kaydetti. Afyonkarahisar'da son yıllarda yapılan çalışmaların daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini belirten Bülbül, Ankara olarak federasyonun her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

"Federasyon dağınık haldeki iş insanlarını bir araya getiren önemli bir organizasyon"

Antalya AFSİAD Başkanı Ertuğrul Demirok da federasyonun en genç yapılarından biri olduklarını belirterek, kısa sürede önemli bir birlikteliğin parçası haline geldiklerini söyledi. Federasyonun geleceğine dair heyecan duyduklarını dile getiren Demirok, diğer illerdeki tecrübelerden faydalanarak Antalya teşkilatını daha da geliştireceklerini ifade etti.

İstanbul AFİSAD Başkanı Hüseyin Çelik ise federasyonun dağınık haldeki iş insanlarını bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Bu yapının uzun süredir ihtiyaç duyulan bir birlikteliği sağladığını ifade eden Çelik, Afyonkarahisar'ın sahip olduğu üretim, termal ve sanayi potansiyelinin diğer illerle birlikte daha güçlü bir şekilde temsil edileceğini söyledi. Çelik, federasyon çatısı altında verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından AFSİAD Federasyonu Olağan Genel Kurulu için ilimize gelen Federasyon kurucu dernek başkanlarına, AFSAİDFED Kurucu Başkanı Kadir Sayın tarafından özel olarak hazırlanan plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

