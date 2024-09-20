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Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı

Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı
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Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Adnan Sezgin, Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından 'Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı' ile ödüllendirildi. Nişan, Türkiye-Macaristan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı verildi.

Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi ve iş insanı Adnan Sezgin'e Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından "Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı" verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Sezgin'e nişanı, Kağıthane'deki Macar Kültür Merkezi'nde Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter tarafından takdim edildi.

Törene, Adnan Sezgin'in yanı sıra iş ve spor camiasından isimler katıldı.

Yapılan açıklamada Adnan Sezgin'in Türkiye-Macaristan ilişkilerinde sağladığı ticari katkıları, sektöründe yarattığı değerlerle Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı'na layık görüldüğü bildirildi. Gösterdiği üstün hizmet, görev bilinci, ekonomiye yaptığı önemli katkıları ve vizyoner liderliğiyle Sezgin'in nişanı hak ettiği kaydedildi.

Törende konuşma yapan Sezgin, "Çok duygulandım. Bana bu ödülü layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'na, Başkonsolos Attila beye çok teşekkür ederim. Bu ödülü tek başıma almadım. Bu bir ekip çalışması. Bu süreçte bana katkıda bulunan, beni hiç yalnız bırakmayan Sayın Adnan Polat'a, aileme ve konsey üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu nişanı sadece ceketimin yakasında değil kalbimin en iyi yerinde ömrümün sonuna kadar taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Adnan Sezgin Galatasaray Macaristan istanbul Ekonomi Türkiye Spor

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