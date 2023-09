Adıyaman'da Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Türkiye'de, Antep Fıstığı yetiştirildiğinde 4'üncü sırada yer alan Adıyaman'da hasat başladı.

Geçtiğimiz kış mevsiminde yağan dolu ile büyük hasar alan Antep Fıstığı bahçelerinde ürün toplama telaşı yaşanıyor. Adıyaman'ın Besni ilçesi Yoldüzü köyünde Vali Osman Varol'un da katılımı ile hasat töreni düzenlendi. Besni'de üretilen Antep Fıstığı, rengi ve özel aroması nedeniyle Fıstıklı Bakvalası ile ünlü Gaziantep'te özel tercih ediliyor.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt'ten sonra Adıyaman'da 25 milyon ağaç ile 240 bin dekar alanda yetiştirilen Antep Fıstığı bahçelerinde kış aylarında etkili olan dolu yağışı nedeniyle, rekoltenin yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Bir yıl meyve veren bir yıl vermeyen Antep Fıstığı bahçelerinde bu yıl 'yok senesi' olduğu ifade edildi. Her yıl 27 bin ton ürün elde edilen Adıyaman'da bu yıl 10-12 bin ton arasında verim bekleniyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, çiftçiler ile birlikte bahçede hasat yaptı.

Vali Osman Varol, çiftçilerin projeler ile desteklendiğine ve tarımın önemine dikkat çekerek, "Bizim özellikle belirli ürünlerde, ekili, dikili alalarımızı, bahçelerimizin alanını genişletmek, nicelik olarak büyütmek hem de mevcut bahçelerimizde verimi ve kaliteyi arttırmaya yönelik çok yönlü çalışmalarımız var. Tarım hep desteklenmesi gereken bir sektördür. Dünyada söz sahibi bir konumumuz var. Bu konumumuzu da korumak için her zaman sizlerin yanınızda olmaya sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Ben bu hasat döneminin de bereketli olmasını diliyorum. Bol kazançlı olmasını diliyorum. Mevla'm bizlere yardım etsin. Çünkü tarımda biz ne kadar her şeyi mükemmelleştirirsek mükemmelleştirelim bir yönümüzle Mevla'mın verdiğine, doğaya bağımlıyız. İnşallah her şey dilediğimiz gibi olur. Yağışlar istediğimiz zamanda olur, hava sıcaklıkları istediğimiz gibi gelişir hep böyle bereketli güzel hasatlar gerçekleştiririz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise "Adıyaman, Türkiye'de önemli fıstık yetiştiriciliği yapılan illerden biri, 240 bin dekar alanla Türkiye'de 4'üncü sırada yer almaktadır. Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt'ten sonra 4'üncü sırada yer almaktayız. Fıstık yetiştiriciliği, ilimizde daha çok Besni ilçemizde yaygın olmakla beraber Tut, Gölbaşı, merkez ve diğer ilçelerimizde de bir miktarda olsa yetiştirilmektedir. Geçen yıl 27 bin ton olan rekoltemiz bu yıl fıstıktan çiftçi tabiriyle, var yılı, yok yılından dolayı bu yıl, yok yılı diye tabir edilen yıl olduğundan dolayı yaklaşık olarak bu yarı yarıya düşmektedir. Yani 10-12 bin ton arası bir fıstık verimi beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

Tarla sahibi Vakkas Çoban ise dolunun vurmadığı yerlerde verimin iyi olduğunu, fiyatın ise 250-270 TL arasında değiştiğini söyledi.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer ise dolu yağışının fıstık veriminin çok ciddi manada düşürdüğünü belirterek, "Bölgemizin özellikle 3 tane köyümüzde, 3 tane beldemizde dolu afetinden dolayı ciddi bir kaybımız oldu. Tabi ürünün kalitesiyle beraber özellikle Gaziantep piyasasında Besni fıstığının önemi ön plana çıkıyor. Özellikle tatlı sektöründe Besni fıstığının tercih edilmesi bölge çitçimiz için de bir avantaj arz ediyor. Rengi, aroması, doğal ortamda yetişmesi, özellikle kimyasal kullanılmaması iklimsel ve toprak yapısından dolayı özel tercih ediliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN