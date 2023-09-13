Adıyaman Belediyesi FRIT Projesi ile İçme Suyu Hattını Yeniliyor

Adıyaman Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (Askim) ekipleri tarafından içme suyu hattının yenileneceği FRIT Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından sağlanan 22 milyon Euro'luk hibe ile Adıyaman'ın içme suyu hattını yenilemek için FRIT Projesi'ne başladı. Proje ile, şehrin yaklaşık 700 kilometrelik içme suyu hattını tamamen yenilenmesiyle beraber 10 bin metreküplük yeni bir içme suyu deposunu şehre kazandırmak amaçlanıyor. Çalışmalar Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde devam ediyor.

Projenin önemini vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Alitaşı Mahallesi'nde devam eden çalışmalar ile içme suyu şebekesi altyapısını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 700 kilometrelik bir şebeke ağı değişimi için çalışmalara devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir bölümü tamamladık. Bilindiği gibi, mevcut boruların birçoğu çok eski, hatta bazıları asbest boruları içeriyor. Bu nedenle, 700 kilometrelik altyapının tamamını polietilen borularla değiştiriyoruz. Bu proje yaklaşık 22 milyon Euro değerinde ve tamamı hibe olarak finanse ediliyor. Projeyi aslında 3 yıl sürecek şekilde planladık, ancak erken tamamlamaya çalışacağız. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, su kayıplarımız önemli ölçüde azalacak. İklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde içme suyunun değerini hepimiz biliyoruz. Şu anda, ana hatta herhangi bir arıza olduğunda birkaç mahallenin suyu kesiliyor, ancak bu proje tamamlandığında böyle bir durumla karşılaşmayacağız. Sadece arızanın olduğu bölgedeki küçük bir alanın suyu kısmen kesilebilir. Bu, su kayıpları, asbest sorunu, sağlık ve içme suyu yeterliliği açısından büyük bir kazanım olacak. Elbette bununla yetinmeyeceğiz. Şu anda yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını da yenilemek üzere çalışıyoruz. Yakın zamanda bu projeyi de açıklamayı ümit ediyoruz. Böylece şehrin tüm altyapısını değiştirmiş olacağız. Depremle birlikte, eski altyapımız ciddi hasar gördü, ancak şükürler olsun ki, bazı bölgeler hariç ciddi bir su krizi yaşamadık. Kaynakları güçlendirmeye ve arızaları gidermeye yönelik çabalarımız sayesinde şehir genelinde büyük sorunlar yaşanmadı. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Yağmur suyu ve kanalizasyon projemizi tamamlarsak, şehrin altyapısı tamamen yenilenmiş olacak" dedi. - ADIYAMAN