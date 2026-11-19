HÜMEYRA AYAZ/SERHAT TUTAK - Asya Kalkınma Bankası (ADB) Türkiye Direktörü Keiju Mitsuhashi, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji yatırımlarının ve elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra, enerji yoğun sanayi sektörlerinin karbonsuzlaşmasının da öncelikli alanlar arasında yer aldığını bildirdi.

Mitsuhashi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu gibi girişimlerin, ülkenin yeşil dönüşüm sürecine ve iklim değişikliğiyle mücadelesine önemli katkı sağladığını söyledi.

ADB'nin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası ile birlikte, söz konusu platformun parçası olduğunu aktaran Mitsuhashi, "Bu platformlar, daha kapsamlı ve ülke çapında bir yaklaşım için farklı paydaşları ve finansörleri bir araya getirebileceğimiz bir zemin oluşturuyor. Dolayısıyla bu platform yaklaşımı, Türkiye'nin hayata geçirdiği çok önemli bir girişim." dedi.

"Enerji yoğun sektörlerde karbonsuzlaşma için finansman ihtiyacı"

Mitsuhashi, Türkiye'nin yeşil dönüşümdeki önceliklerine işaret ederek, yenilenebilir enerji yatırımlarının ve elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Sanayide karbonsuzlaşmanın da aynı derecede önemli olduğunu vurgulayan Mitsuhashi, "Türkiye, çelik, alüminyum ve gübre gibi alanları kapsayan büyük bir imalat sektörüne sahip. Bu enerji yoğun sektörlerin, karbonsuzlaşma sürecinden geçmesi gerekiyor ve bunun için finansmana ihtiyaç duyuluyor. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ADB'den kamu ve özel sektöre finansman desteği"

Mitsuhashi, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştığı temel zorluklardan birinin finansmana erişim olduğunun altını çizerek, bu doğrultuda Asya Kalkınma Bankası'nın hem kamu, hem de özel sektör için finansman imkanları sunduğunu anlattı.

Bankalarla yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Mitsuhashi, Türkiye'deki ticari ve kamu bankaları aracılığıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, ülkedeki diğer paydaşlara da finansman sağlanabildiğini dile getirdi.

"Türkiye iklim girişimlerinin merkezi olarak görülebilir"

Mitsuhashi, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının, uluslararası işbirliği açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, zirvenin bölgesel ve küresel liderleri bir araya getirdiğine işaret etti. Türkiye'nin farklı ülkeleri aynı platformda buluşturma başarısına değinen Mitsuhashi, iklim sorunlarının yalnızca ülke sınırlarında değil, bölge ülkeleriyle işbirliği içinde ele alınmasının önemini vurguladı.

COP31 kapsamında başlatılan girişimlerin, iklim değişikliğiyle mücadelede başarılı platformlara dönüşebileceğine dikkati çeken Mitsuhashi, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, artık iklim girişimlerinin merkezi olarak görülebileceğini düşünüyorum. İklim eyleminde, artık planların uygulamaya geçirilmesi gereken bir döneme girildi. Bu süreçte finansman, bilgi birikimi ve Asya'daki işbirliği ağını, Türkiye'ye sunmaya hazırız."

Kaynak: AA