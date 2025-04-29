ADASO, TOBB Şikago Ticaret Merkezi ile Türk İş Dünyasına ABD Pazarında Fırsatlar Sunuyor

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda Türk iş dünyasına ABD pazarında yeni kapılar açacak fırsatlar masaya yatırıldı.

ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı'na, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz ve İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Haydar Can Yavuz ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi.

Toplantının açılışında konuşan ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ticaretteki yeni dengelere dikkat çekti. Kıvanç, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin, Türkiye gibi üretim gücü yüksek ülkeler için benzersiz fırsatlar oluşturduğunu vurguladı. Kıvanç, "Amerikan pazarı, büyüklüğü kadar rekabetiyle de zorlu bir arena. Burada kalıcı olabilmek için doğru bilgiye, güvenilir iş ortaklarına ve sağlam bir altyapıya ihtiyaç var" dedi.

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla hayata geçirilen TOBB Şikago Ticaret Merkezinin önemine değinen Kıvanç, merkezin sadece bir fiziksel yapı değil, bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunun altını çizdi. Kıvanç, "Şikago O'Hare Havalimanı'na yakın 10 bin metrekarelik bir alanda kurulan merkez, ofis ve showroom imkanlarının yanı sıra, pazarlama desteğinden lojistiğe kadar firmalarımıza uçtan uca hizmet sunuyor. ABD pazarında yalnız yürümeyecek, güçlü bir destekle ilerleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi bir ihracat zemini sunuyoruz"

Toplantının interaktif bir sunum gerçekleştiren TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz ise, TOBB'un ihracatı güçlendirme hedefiyle kurduğu bu merkezin bugüne dek 350'den fazla firmaya hizmet verdiğini belirtti. Amerika'daki güvenilir danışmanlık eksikliğine dikkat çeken Palaz, TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin firmalara yalnızca yerel destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bir ihracat kuluçka merkezi gibi çalıştığını söyledi. Palaz, "Amerika fırsatlar ülkesi, ancak doğru rehberlik ve strateji olmadan bu fırsatlar tehditlere dönüşebilir. TOBB Şikago Ticaret Merkezi ile Türk firmalarına sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi bir ihracat zemini sunuyoruz. Bu merkez, Türk firmalarının Amerika'daki iş yapış biçimlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak ve ürünlerini daha geniş bir kitleye tanıtabilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, burada kurulan ticari ilişkiler ve sağlanan altyapı desteği ile firmalarımız, ABD pazarındaki varlıklarını güçlendirecek ve uzun vadede başarılı bir büyüme ivmesi yakalayacaktır"diye konuştu.

Volkan Palaz, Şikago Ticaret Merkezi'nin, Türk firmalarının ABD pazarına girişini kolaylaştıracak bir platform sunduğunu vurguladı. Palaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika pazarında başarılı olabilmek için sadece kaliteli ürünler yeterli değildir. Pazarı doğru anlamak, rekabet şartlarını değerlendirmek ve yerel iş ortaklarıyla güçlü ilişkiler kurmak çok önemlidir. Şikago Ticaret Merkezi, bu ihtiyaçları karşılayacak altyapı ve iş desteğini firmalarımıza sunmaktadır. Ayrıca, firmalarımız burada yerel iş yapış biçimlerine uygun stratejiler geliştirerek, ürünlerini daha verimli bir şekilde pazarlayabileceklerdir."

Toplantı, soru cevap oturumu akabinde sona erdi. - ADANA