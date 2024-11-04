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Adanalı Tatlıcı, Dubai Çikolatasına Yerli Bir Dokunuş Yaptı

Adanalı Tatlıcı, Dubai Çikolatasına Yerli Bir Dokunuş Yaptı
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Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, Kilis'in coğrafi işaret belgeli 'Cennet Çamuru' ile hazırladığı yeni Adana Çikolatasını tanıttı. Yerli tatların bugüne kazandırılması gerektiğini vurgulayan Geyik, yoğun ilgi gören ürünlerinin başarıya ulaştığını belirtti.

Adanalı tatlıcı, içeriği Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli 'Cennet Çamuru' olan Dubai çikolatasına yeni bir yorum katarak Adana Çikolatası olarak satmaya başladı. Tatlıcı, "Kendi ürünlerimizi yurt dışında pazarlatmak yerine bu ürünlere sahip çıkalım" dedi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, son dönemin en çok tüketilen ürünleri arasında yer aldı. Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi.

Adana çikolatası yaptı

Ancak popüler ürünün içerisindeki ise Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli 'Cennet Çamuru'. Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise Dubai çikolatası olarak bilinen çikolatayı yeniden yorumlayarak Adana Çikolatası yaptı. Ayrıca Geyik, Cennet Çamuru'ndan Adana Bombası'da yaparak menüsüne ekledi.

Kısa sürede sosyal medyada ve müşterileri arasında popüler hale gelen lezzetler, "yerli ve milli" bir tat olarak ilgi gördü.

"Yoğun talep var"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Dubai çikolatası çok Dubai olarak nam saldı. Bizde talepler üzerine yapmaya başladık ama bu çikolatanın içerisindeki ürün Kilis'e ait coğrafi işaret belgesiyle tescilli 'Cennet Çamuru'. Biz bu ürünün satışını Adana Çikolatası olarak yapıyoruz. Şuanda yoğun talep var. Gelen misafirlerimizin hoşuna gitti" dedi.

"Ürünlerimize sahip çıkalım"

Herkesin yöresel ürünlere sahip çıkması gerektiğini anlatan Geyik, "İç dolgusunu Adana Bombasında da denedik. Fıstık bizim, şeker bizim, kadayıf bizim. Kendi ürünlerimizi yurt dışında pazarlatmak yerine kendi ülkemizde bu ürünlere sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

"Bize ait olan bizimdir"

Tatlıyı yemeye gelen Halef Noyan, "Biz buna Dubai çikolatası demeyelim. Tescilli ürünümüz Cennet Çamuru'nu bize yedirmeye çalışıyorlar. Bize ait olan bizimdir. Adanalı tatlıcı buna sahip çıkmış. Cennet Çamuru herkesin tüketebileceği, güzel bir ürün. Çikolatası ve Adana Bombası'da çok güzel olmuş" diye konuştu.

"Neden Dubai çikolatası deniyor onu bilmiyorum"

Oğuz Gülnaz isimli vatandaş, "Sosyal medyada görüp geldim ve denedim. Çok güzel bir ürün. Cennet Çamuru bizim tescilli ürünümüz. Neden Dubai çikolatası deniyor onu da bilmiyorum. Adana Çikolatası ismi çok yakışmış. Böyle ürünlere sahip çıkılması lazım" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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