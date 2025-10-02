Adana Ticaret Odası Heyeti İngiltere'de Yatırım Fırsatlarını Görüştü

Adana Ticaret Odası (ATO) heyeti, İngiltere'de yaptığı görüşmelerle iş birliği ve yatırım kapılarını araladı.

ATO heyeti, 22-27 Eylül 2025 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen PPMA Total Show 2025 Fuarı ve Londra'da gerçekleştirilen resmi temaslar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirerek, iş dünyasının küresel pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik güçlü adımlar attı. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Haştaş, Aziz Kaya, Sayman Üye Mustafa Yazdıçutan, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Yılmaz, Fatih İspir, Vedat Gizer, Yusuf Çelik, Meclis Katip Üyesi Gizem Tuzcu, Meclis Üyeleri Utku Özalp, Ali Can Boğa, Refik Bayram, Eşref Çiçek ve Genel Sekreter Barış Gökhan Topal'dan oluşan heyet, fuar ve temaslarda ihracat, ithalat ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Ekonomik fırsatlar ön plana çıktı

Avrupa'nın en önemli endüstri fuarlarından biri olan PPMA Total Show 2025, ambalaj makineleri, otomasyon sistemleri, etiketleme teknolojileri ve robotik çözümler alanında sektör profesyonellerini bir araya getirdi. ATO heyeti, fuar kapsamında birebir iş görüşmeleri ve Avrupa İşletmeler Ağı iş birliğinde düzenlenen B2B etkinlikler aracılığıyla Adana iş dünyasının küresel pazarlara açılımını destekleyecek temaslarda bulundu.Gerçekleştirilen görüşmeler, Adana iş dünyasına doğrudan katkı sağlayacak somut kazanımlar ortaya koydu. 35 yabancı firma ile yapılan görüşmeler sonucunda yıllık 7 milyon 480 bin ABD Doları tutarında dış ticaret iş hacmi yakalandı. Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren bir Türk firması, İngiltere'de şube açma kararı aldı. Katılımcı firmalara yönelik yapılan ankette, yüzde 93,3 oranında memnuniyet elde edildi.

"Adana için stratejik bir katılım"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Haştaş, ziyaretin bölge için stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu ziyaret, Adana'nın üretim kapasitesini uluslararası ölçekte tanıtmak, ihracat potansiyelini artırmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek adına kritik bir adımdır. Yapılan temaslar, bölgemizin küresel ticarette daha güçlü bir aktör olmasına katkı sağlayacaktır."

İngiltere'de yürütülen temasların Adana ve Çukurova iş dünyasının uluslararası bağlantılarını güçlendireceğini belirten Haştaş, ihracat kapasitesini artıracağını ve bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını da vurguladı.

Birimingham ve Londra'da ekonomik temaslar

Fuarın ardından Birmingham Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşmeler gerçekleştiren ATO heyeti, iki kurum arasında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı. Bu çerçevede, uluslararası projelerde ortak çalışmalar yürütülmesinin, üyelerin karşılıklı olarak desteklenmesinin ve karşılıklı ticaret heyetlerinin organize edilmesinin anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Ziyaret süresince ayrıca, ATO üyeleri arasında tecrübe paylaşımı, ortak sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve İngiltere'deki iş çevreleriyle bölgesel iş dünyası arasında yeni ilişki ağlarının kurulmasınında sağlandığı ifade edildi. Bu temaslar sayesinde, yalnızca bireysel firmalara değil, Adana iş dünyasının kolektif kapasitesine de katkı sağlayacak bir iş birliği zemini oluştuğu açıklandı.

Uluslararası destek ve stratejik görüşmeler

Program, İngiltere Büyükelçiliği Uluslararası Ticaret Ofisi tarafından hazırlık sürecinde desteklenmiş olup, Londra'daki temaslara bu kapsamda özel önem atfedildi. ATO heyeti, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı ile görüşerek Birleşik Krallık'ın yatırım ortamı ve Brexit sonrası ticaret stratejileri hakkında bilgi aldı.

Heyet ayrıca Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TBCCI) ziyaret ederek kurumla bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın, Adana iş dünyasının İngiltere pazarına erişimini kolaylaştıracak ve bölge ekonomisine yeni yatırım kanalları açacağına dikkat çekildi. - ADANA