Adana Ticaret Borsası - Haberler

Adana Ticaret Borsası
AA - Serkan Avci - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,70 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,50
|6,70
|Mısır
|Kg
|6,05
|6,25
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|54,90
|55,00
AA / Serkan Avci - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
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