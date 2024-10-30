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Adana Sanayi Odası'ndan Çevresel Sürdürülebilirlik İçin Önemli Adım: ECO2DENGE

Adana Sanayi Odası'ndan Çevresel Sürdürülebilirlik İçin Önemli Adım: ECO2DENGE
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Adana Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı sera gazı emisyonu hesaplama yazılımı ECO2DENGE'yi tanıttı. Bu platform, sanayi tesislerinin karbon ayak izini doğru ve etkin bir şekilde ölçerek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak.

Adana Sanayi Odası, çevresel sürdürülebilirlik alanında sanayiye önemli bir katkı sağlayan ECO2DENGE platformunu hayata geçirdi. Türkiye'nin en güncel sera gazı emisyonu hesaplama yazılımı olan ECO2DENGE, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanmış olup, Adana'da sanayi tesislerinin karbon ayak izini doğru ve etkin bir şekilde ölçebilmesine imkan tanıyor.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bu yenilikçi platformla ilgili yaptığı açıklamada, "ECO2DENGE ismini verdiğimiz bu sistemle beraber firmalar karbon ayak izlerini kendileri hesaplayarak raporlayabilir ve sürdürülebilirlik yolundaki gereklilikleri kolaylıkla yerine getirebilirler. ECO2DENGE; TS EN ISO 14064-1: 2019 sera gazı salımlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve raporlanmasına dair kılavuz ve özellikler standardına uygunluğu TSE tarafından geçerli kılınmış bir yazılımdır. Yazılım, hesaplama, raporlama, belirsizlik analizi ve önem değerlendirme gibi tüm kriterleri kapsamaktadır. Bu yazılım Türkiye'deki emisyon hesaplama alanında en güncel standartları sunmaktadır ve sanayicilerimize büyük faydalar sağlayacaktır." dedi.

Başkan Kıvanç, "Sanayi tesislerimizin çevresel sorumluluklarını yerine getirirken uluslararası standartlara uygun hareket etmesi büyük önem taşıyor. ECO2DENGE, bu alanda firmalarımıza rehberlik edecek ve karbon salınımlarını azaltmaları noktasında güçlü bir araç olacaktır. Adana'daki en kapsamlı yazılım olmasının yanı sıra, Türkiye'de uluslararası standartların en güncel versiyonlarına sahip tek yazılım özelliğini taşımaktadır," ifadelerini kullandı.

"Doğrulanmış Hesaplama ve Raporlama"

ECO2DENGE, sanayi tesislerinin sera gazı emisyonlarını TS EN ISO 14064-1: 2019 standardına uygun bir şekilde hesaplayarak, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olacağını söyleyen Kıvanç, "Adana Sanayi Odası olarak bölgemiz sanayisine kazandırdığımız Adana Sanayi Kampüsü'müz bünyesinde bulunan Sürdürülebilirlik Merkezimiz tarafından geliştirilen ECO2DENGE, sadece Adana'da değil, tüm Türkiye'de sanayi tesislerinin çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak için önemli bir adım olacak. Bu yazılım, yeşil dönüşüm sürecinde firmalarımızı bir adım öne çıkaracak. TSE'nin onayladığı yazılım sayesinde, sanayi tesislerinin emisyon ölçüm ve raporlama süreçleri kolaylaşıyor. Doğrulanmış hesaplama, raporlama, belirsizlik analizi ve önem değerlendirme gibi tüm alanlarda güvenilir sonuçlar sunan ECO2DENGE, yerel ve uluslararası ölçekte geçerli ve güvenilir sonuçlar üretiyor." dedi.

"Yeşil Dönüşümde Lider Adım"

Adana Sanayi Odası'nın bu projesi, Türkiye genelinde yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşılmasında kritik bir rol oynayacağını belirten Kıvanç, sözlerini şöyle tamamladı: "Bölgemizdeki sanayi tesislerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında ECO2DENGE büyük bir katkı sağlayacak. Bu platform, daha temiz ve sürdürülebilir bir üretim yapısının temelini atmamıza yardımcı olacak. www.eco2denge.com adresinden erişilebilen ECO2DENGE platformu, sanayi tesislerinin karbon ayak izini ölçüp raporlayarak, sürdürülebilir üretim için rehberlik edecek." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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