Adana'nın Yerli Yatırımları ve İhracat Hedefleri

Adana'nın son 5 yılına bakıldığında en fazla yatırım alan illerin başında geldiğini belirten Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, "Bu yatırımların ne kadarına kazma vurulduğuna bakmak lazım. Bizim ihracat noktasında en önemli sorunlarımızdan birisi limandır. Adana'nın ihracatının 3 milyar Dolar olduğu söyleniyor. 'Adana Ana Konteyner Limanı' faaliyete geçtiğinde Adana'nın ihracatı 10 milyar Dolar'ı geçeceğine inanıyorum" dedi.

Adana'da devam eden yatırımlardan bahseden Bayram, "Konteyner Limanı'mızın yanı sıra Yumurtalık Serbest Bölgemiz, Kimya Vadimiz, Enerji Vadimiz çok büyük projeler. OSB'miz sürekli gelişiyor. Türkiye'nin en büyük OSB'si olma yolunda. Gıda OSB'miz onaylamak üzere. Yine Tekstil Kentimiz onaylandı. Tekstil, tarım, mobilya, ayakkabı ve kimya bizim Adana olarak önde olduğumuz sektörler. Bizim OSB kadar değerli bir de Metal Sanayimiz var. Daha bunlar gibi devam eden çok büyük projelerimiz var. Bu yatırımların bakanlıklar nezdinde takibini yapıyoruz. Adana'mıza hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye'de takibi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bir enflasyon sorunu yaşıyoruz. Bir Dolar kuru sıkıntısı yaşıyoruz. Ama biz Türkiye'nin düzlüğe çıkacağına inanıyoruz. Adana'mızın 90'lı yıllara, Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri olduğu yıllara, o dönemlere gelmesi için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başarılı finans yönetiminin işletmelerin sürdürülebilir büyümesi ve Türkiye ekonomisine sağladığı çok çeşitli katkılar ve avantajlar açısından son derece kritik bir faktör olduğunun altını çizen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Anadolu Panelleri etkinliğinde yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi:

"Finansal sağlık olmadan işletmelerin sürdürülebilir büyüme sağlamaları çok zor artık. İşletmelerin sürdürülebilir büyümesi de hem Türkiye ekonomisine hem de istikrarlı bir iş ortamı sağlanmasına katkı veriyor. İşletmelerin nakit akışını optimize etmelerine ve yatırım yapmalarına olanak tanıyan doğru finans yönetimi, aynı zamanda istihdam ve vergi gelirlerinde artışın yanı sıra ekonomik aktivitelerde de genel bir büyümeyi beraberinde getiriyor."

Finansal Kurumlar Birliği olarak "finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketleri" olmak üzere 5 sektörü temsil ettiklerini belirten Ali Emre Ballı sözlerini şöyle sürdürdü: "Birliğimizin faaliyetleri kapsamında hem işletmelere hem de bireysel tüketicilere finansal olarak çeşitli çözümler sunuyoruz. Banka dışı finans sektörü olarak, işletme ve tüketicilerimize maliyeti düşük çözümlerin yanı sıra finansmana hızlı ve kolay ulaşım imkanı da sunuyoruz. 2024 yılı 6 aylık konsolide rakamlarımıza baktığımızda, sektörümüzün işlem hacmi 830 milyar TL, aktif toplamı 787 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü ise 147 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Müşteri sayımız ise 6 milyona ulaştı. Bu başarılı sonuçlar ve verilerin ekonomimiz açısından ortaya koyduğu katkı, bizim için geçmişin bir yansıması olmanın ötesine geçerek, aynı zamanda geleceğe dair de güçlü bir motivasyon kaynağı anlamına geliyor. FKB olarak da çatımız altındaki 123 üye şirketimizle, sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ'lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz."

Anadolu Panelleri etkinliği İlk olarak İzmir, sonrasında da Ankara'da düzenlenmişti. NTV ve Ekonomi Gazetesi'nin iş birliği, Finansal Kurumlar Birliği'nin katılımlarıyla doğru finans yönetimi ile işletmelerin sürdürülebilir büyümesi konuları, panel serisinin ana gündemi oldu. - ADANA