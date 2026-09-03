Adana'nın İhracatı Artmaya Devam Ediyor

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artışla 281 milyon 125 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 2 milyar 244 milyon 740 bin dolara ulaştığını söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılı Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

"Yüzde 15,7 artırdık"

Küresel ekonomide devam eden belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası ticarette yaşanan dalgalanmalara rağmen Adana'nın üretim ve ihracat gücünü istikrarlı şekilde koruduğunu belirten Başkan Kıvanç, "Adana olarak Ağustos ayında ihracatımızı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artırarak 281 milyon 125 bin dolara taşıdık. Yılın ilk sekiz ayında ise yüzde 13,9'luk artışla 2 milyar 244 milyon 740 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu güçlü artış, Adana sanayisinin üretim kapasitesini, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ve kentimizin dış ticaretteki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Kıvanç, Adana'nın ihracatındaki artışın sürdürülebilir üretim ve ihracat açısından önemli bir gösterge olduğunu vurgulayarak, "Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın karşı karşıya kaldığı maliyet baskılarına, küresel ticaretteki belirsizliklere ve rekabet şartlarındaki zorluklara rağmen ihracatımızdaki güçlü yükselişi son derece kıymetli buluyoruz. Adana'nın üretim ve ihracat kapasitesini daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ağustosta Irak, ilk 8 ayda İspanya zirvede"

Adana'nın ihracat yaptığı ülkeler arasında Ağustos ayında Irak'ın ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, "Ağustos ayında Adana'dan en fazla ihracat 31 milyon 500 bin dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Irak'ı 23 milyon 300 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 19 milyon 100 bin dolar ile Fransa takip etti. Bu tablo, Adana ihracatının farklı coğrafyalara yayılan güçlü bir pazar yapısına sahip olduğunu göstermektedir" dedi.

"Mevcut pazarlarımızdaki payımızı artıracağız"

Ocak-Ağustos döneminde ise Adana'nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin 166 milyon dolar ile İspanya olduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, "İlk sekiz aylık dönemde İspanya'nın ardından 157 milyon 100 bin dolar ile Irak ve 151 milyon 400 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri geliyor. İhracat pazarlarımızdaki çeşitlilik, Adana'nın küresel ticaretteki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir avantajdır. Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırırken yeni pazarlara ulaşmaya da büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

"Adana kimya sektörü liderliğini sürdürüyor"

Sektörel bazda kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün Ağustos ayında da Adana ihracatında ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, şunları söyledi:

"Adana'nın Ağustos ayı ihracatında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 82 milyon 100 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Kimya sektörümüzü 40 milyon 900 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 35 milyon 200 bin dolar ile otomotiv endüstrisi takip etti. Ocak-Ağustos döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 593 milyon 200 bin dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz 356 milyon 700 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz ise 242 milyon 800 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Adana'nın ihracatında önemli paya sahip olan sektörlerimizin ortaya koyduğu bu performans, kentimizin güçlü ve çeşitlendirilmiş üretim altyapısının önemli bir göstergesidir. Üretim, istihdam ve ihracata katkı sunan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Adana'mızın ihracatını daha yüksek seviyelere taşımak, katma değerli üretimi artırmak ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü daha da güçlendirmek için hep birlikte üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı