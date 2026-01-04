ADASO Başkanı Kıvanç: '2025 yılında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik'

Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) Zeki Kıvanç, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Adana'nın ihracatını koruyarak yüzde 0,4 artışla 3 milyar 44 milyon 461 bin dolar seviyesine taşıdığını açıkladı.

Türkiye'nin 2025 yılı ihracat performansını da değerlendiren Kıvanç, "Türkiye yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel ticarette daralma, artan maliyetler ve jeopolitik risklere rağmen elde edilen bu başarının son derece kıymetli oldu. Emek yoğun sektörlerde istihdam ve ihracatta kayıplar yaşanmasına rağmen, savunma sanayii, otomotiv, makine ve kimya gibi katma değeri yüksek sektörlerde yakalanan güçlü ivme, Türkiye'nin ihracatını yukarı taşıdı" ifadelerini kullandı.

Adana'nın 2025 yılında ihracatta ivmesini koruyarak 3 milyar 44 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyleyen Başkan Kıvanç, "Küresel belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde bu tablo, sanayicilerimizin üretim gücünü, dirençli yapısını ve ihracat kabiliyetini açıkça ortaya koymaktadır. Bizim için önemli olan sürdürülebilir büyümedir" dedi.

" Adana'dan en fazla ihracat Irak'a"

2025 yılında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Irak ilk sırada yer aldığını söyleyen Kıvanç, "Irak'a yapılan ihracat 237,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Irak'ı 200,1 milyon dolarla İspanya, 180,3 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu tablo, Adana sanayisinin hem yakın pazarlarda hem de Avrupa pazarında güçlü konumunu koruduğunu gösterdi" diye konuştu.

"Kimya sektörü lider"

Sektörel bazda kimyevi maddeler ve mamulleri 2025 yılında 607,4 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Kıvanç, "Tekstil sektörü 490,6 milyon dolarla ikinci sırada bulunurken, hububat, bakliyat ve mamulleri sektörü 364,9 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı" dedi.

Adana'nın sanayi altyapısını güçlendirecek yeni organize sanayi bölgeleri, ihtisas OSB'leri ve lojistik projelerinin ihracatın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve planlanan Adana Ana Konteyner Limanı gibi stratejik yatırımların tamamlanmasıyla Adana'nın ihracatta çok daha güçlü bir sıçrama yapacak. Yakın gelecekte devreye girmesi planlanan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ve Su Ürünleri İhtisas OSB projelerinin ise Çukurova'nın bereketli tarımsal potansiyelini sanayiyle entegre ederek hem gıda arz güvenliğine katkı sağlayacağını hem de katma değerli tarım ve gıda ihracatına yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Özellikle Ceyhan-Yumurtalık hattının, Adana sanayisinin geleceğinde stratejik bir üretim ve yatırım koridoru olarak öne çıkıyor. Burada birçok önemli yatırım söz konusu. Enerji, kimya ve petrokimya alanlarında hayata geçirilecek büyük ölçekli yatırımların tamamlanmasıyla bu bölgenin Marmara'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük körfezi konumuna ulaşacak. Akdeniz çanağının en önemli üretim üslerinden biri haline gelecek. Buna inancımız tamdır. Buna ek olarak yaklaşık 9 milyon TEU kapasiteyle planlanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın, şehrin lojistik gücünü küresel ölçekte üst seviyeye taşıyarak Adana'yı uluslararası ticaret ağlarının merkezlerinden biri haline getirecek. 2025 yılını istikrarla geride bırakırken, 2026 yılının Adana için bir hamle yılı olacağına yürekten inanıyoruz. Elde edilen bu istikrarlı ihracat performansında emeği geçen tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Adana, üretmeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir." - ADANA