Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

Adana'da geçen yıl kuraklığın etkisiyle su seviyeleri düşen Yedigöze, Çatalan, Seyhan, Kozan ve Nergizlik barajlarının doluluk oranları mevsim yağışlarıyla arttı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl etkili olan yağışların ardından kentin önemli 5 barajının doluluk oranlarında yükseliş kaydedildi.

Yedigöze ve Çatalan barajları tam kapasiteye çıktı

Kentin tarımsal sulama ve içme su ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'nda doluluk oranı geçen yılın mart ayına göre yüzde 70'ten yüzde 100'e çıkarak 723 milyon metreküpe ulaştı.

Tarımsal sulama ve hidroelektrik santral ile enerji üretimini sağlayan Yedigöze'de de doluluk oranı yüzde 87'den yüzde 100'e çıktı.

Tam kapasiteye ulaşan Yedigöze Barajı'nda su miktarı da 301 milyon metreküp oldu.

Adana'da tarımsal sulamanın yanı sıra elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Seyhan Barajı'nda da geçen yıl mart ayında yüzde 65 olan doluluk oranı yağışların ardından yüzde 82'ye ulaştı.

Kozan ve Nergizlik barajlarında belirgin artış

Kuraklığın etkisiyle geçen yıl düşük seviyeleriyle dikkati çeken Kozan ve Nergizlik barajlarında da mevsim yağışlarıyla belirgin artışlar yaşandı.

Su seviyesi geçen yıl yüzde 14'e kadar düşen Kozan Barajı, bu yıl yağışların ardından yüzde 60 doluluğa ulaştı.

Kentin tarımsal sulama ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Nergizlik Barajı'nda da doluluk oranı yağışlarla yüzde 29'dan yüzde 93'e çıktı.

Yetkililer, mevcut doluluk oranları "sevindirici" olsa da suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin önemine dikkati çekti.