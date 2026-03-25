Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

Adana'daki Yedigöze, Çatalan, Seyhan, Kozan ve Nergizlik barajlarının doluluk oranları mevsim yağışlarıyla birlikte yükseldi. Geçen yıl kuraklık nedeniyle düşen su seviyeleri, bu yıl önemli bir artış gösterdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl etkili olan yağışların ardından kentin önemli 5 barajının doluluk oranlarında yükseliş kaydedildi.

Yedigöze ve Çatalan barajları tam kapasiteye çıktı

Kentin tarımsal sulama ve içme su ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'nda doluluk oranı geçen yılın mart ayına göre yüzde 70'ten yüzde 100'e çıkarak 723 milyon metreküpe ulaştı.

Tarımsal sulama ve hidroelektrik santral ile enerji üretimini sağlayan Yedigöze'de de doluluk oranı yüzde 87'den yüzde 100'e çıktı.

Tam kapasiteye ulaşan Yedigöze Barajı'nda su miktarı da 301 milyon metreküp oldu.

Adana'da tarımsal sulamanın yanı sıra elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Seyhan Barajı'nda da geçen yıl mart ayında yüzde 65 olan doluluk oranı yağışların ardından yüzde 82'ye ulaştı.

Kozan ve Nergizlik barajlarında belirgin artış

Kuraklığın etkisiyle geçen yıl düşük seviyeleriyle dikkati çeken Kozan ve Nergizlik barajlarında da mevsim yağışlarıyla belirgin artışlar yaşandı.

Su seviyesi geçen yıl yüzde 14'e kadar düşen Kozan Barajı, bu yıl yağışların ardından yüzde 60 doluluğa ulaştı.

Kentin tarımsal sulama ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Nergizlik Barajı'nda da doluluk oranı yağışlarla yüzde 29'dan yüzde 93'e çıktı.

Yetkililer, mevcut doluluk oranları "sevindirici" olsa da suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını delirten gelişme

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Evden tarih fışkırdı!! Altın işlemeli tılsım kitabı bile bulundu

Evden tarih fışkırdı!! Altın işlemeli tılsım kitabı bile bulundu
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı