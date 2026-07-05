Doğu Akdeniz'de savunma sanayisi için güç birliği

Adana, Mersin ve Osmaniye'deki sanayiciler, savunma sanayisinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Savunma sanayisinde tek başına büyümek mümkün değil, Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya aday" dedi.

Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Adana-Mersin-Osmaniye Buluşma Toplantısı"nda bölgesel iş birlikleri, ortak üretim imkanları, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatları ele alındı. Toplantıya Adana, Mersin ve Osmaniye'den çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.

Toplantıda konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, savunma sanayisinin yalnızca güvenlik alanının değil, yüksek teknoloji üretimi, Ar-Ge ve ekonomik kalkınmanın da itici gücü olduğunu ifade etti.

Türk savunma sanayisinin son yıllarda önemli bir hamle gerçekleştirdiğini belirten Kıvanç, yerlilik ve millilik oranının yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80'in üzerine çıktığını söyledi. Türkiye'nin insansız hava araçlarından zırhlı kara araçlarına, askeri denizcilikten mühimmat ve elektro-optik sistemlere kadar birçok alanda küresel ölçekte rekabet eden bir konuma ulaştığını dile getiren Kıvanç, sektörün ihracat başarısına da dikkat çekti.

Savunma sanayisinde iş birliğinin önemine vurgu yapan Kıvanç, "Savunma sanayinde tek başına büyümek mümkün değildir. Bu sektör; iş birliği, uzmanlaşma ve güçlü bir ekosistem gerektirir. Adana ve Mersin'in sahip olduğu üretim altyapısı, sanayi kültürü ve lojistik avantajlar değerlendirildiğinde Doğu Akdeniz, Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya adaydır" dedi.

Kıvanç, savunma sanayi ihracatının 2025 yılında 10 milyar doların üzerine çıktığını, 2026 yılının ilk beş ayında ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artarak 3 milyar 863 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Toplantı, bölgedeki sanayiciler arasında savunma sanayisine yönelik yeni iş birliği ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesiyle sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı