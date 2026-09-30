Haberler

Adana, Mersin ve Hatay'da 2026 tarım işçisi yevmiyesi elçi payı dahil bin 613 TL oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana, Mersin ve Hatay'da 2026 tarım işçisi yevmiyesi elçi payı dahil bin 613 TL oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana, Mersin ve Hatay'da 2026 yılı tarım işçisi yevmiyeleri elçi payı dahil bin 613 TL olarak belirlendi. Bu ücret 31 Ağustos 2027'ye kadar geçerli olacak; elçi payı düşüldükten sonra işçinin eline günlük bin 451 lira 70 kuruş geçecek.

Adana, Mersin ve Hatay'da 2026 yılının tarım işçisi yevmiyelerinin elçi payı dahil bin 613 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Adana, Mersin ve Hatay'da faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcileri bir araya gelerek 2026 yılı günlük yevmiye fiyatlarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, günlük yevmiye fiyatlarının da buna göre elçi payı dahil bin 613 TL olarak belirlendi.

Günlük yevmiye fiyatının yüzde 10'unun elçi tarafından alınmasıyla işçinin eline bin 451 lira 70 kuruş geçeceği ifade edildi. Bu fiyatların 31 Ağustos 2027 tarihine kadar geçerli olacağı da kaydedildi.

Budama işçisi yevmiyesi elçi payı dahil bin 815 TL, paketleme işçisi yevmiyesi ise elçi payı dahil bin 484 TL olarak belirlendi. Öte yandan, işçilerin günlük 8 saat çalışacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Hatay'da kumrular beton mikserine yuva yaptı! Yavrular uçana kadar 45 gün çalıştırılmadı

Beton mikserinde sürpriz misafir! 45 gün boyunca çalıştırılmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı

5 gollü şahane maçı unutturan görüntü! Tüm stat ayağa kalktı
Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü

Sokak ortasında infaz! Dehşet anları kamerada
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı

Fonda sürpriz bir isim daha! AK Partili eski bakanın parası kaldı
26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor

Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor!
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı

Yeni dizisiyle ekranlara dönmüştü! Gonca Vuslateri'nden radikal karar